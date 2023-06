È ufficialmente arrivata la notizia che tutti i tifosi canturini stavano aspettando con ansia: Stefan Nikolic ha rinnovato il suo contratto con al Pallacanestro Cantù per altri 2 anni.

Pallacanestro Cantù: Nikolic ha rinnovato per due anni

Nikolic, nato a Belgrado il 29 maggio 1997, è stato un grande protagonista dello scorso campionato della formazione di coach Sacchetti, chiudendo la regular season con 15,8 punti e 5,4 rimbalzi di

media a partita. Proprio in virtù di queste cifre, l’esterno serbo è stato inserito nel miglior quintetto della Serie A2 del girone di andata ed è stato nominato MVP della categoria nel mese di dicembre.

“Il rinnovo di Stefan Nikolic – commenta l’allenatore dell’Acqua S.Bernardo, Romeo Sacchetti - è un ottimo punto di partenza del nostro mercato. È un giocatore che ha mostrato miglioramenti importanti nel corso della passata stagione e che, come tutti noi, ha un grande desiderio di rivincita che dovrà passare attraverso sacrificio e passione per il lavoro per continuare a crescere individualmente e nell'interesse della squadra che allestiremo. Desidero ringraziare la società per aver esaudito un mio desiderio e per aver condiviso l'importanza della sua riconferma”.

“Sono davvero motivato – commenta Stefan Nikolic - all’idea di rimanere a Cantù e di provare a fare meglio dello scorso anno. Sono felice che la società insieme al coach abbiano apprezzato il mio impegno: da parte mia non posso che garantire la mia voglia di migliorare. Sono già al lavoro per arrivare ancora più pronto alla prossima stagione. Il mio desiderio è conquistare la Serie A con la mia squadra, continuando a lottare insieme per gli obiettivi che ci eravamo prefissati”.