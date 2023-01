Sta facendo collezionando molti premi l’ala italo-serba del ’97 Stefan Nikolic, che dopo aver ricevuto il premio MVP del mese di dicembre del Girone Verde di serie A2, è stato inserito dalla Lega nel miglior quintetto del girone d’andata del raggruppamento.

Pallacanestro Cantù, Nikolic nel miglior quintetto d'andata: "Grande entusiasmo, vogliamo toglierci altre soddisfazioni"

Nikolic è a oggi il giocatore più utilizzato da coach Meo Sacchetti con 29,6 minuti di media a partita. Non solo, perchè è il miglior marcatore dei biancoblù con una media di 15,9 punti a incontro (64% da due e 82% ai liberi), oltre a 5,2 rimbalzi e 1,7 assist. Nel girone d’andata Nikolic è andato in doppia cifra in 12 partite su un totale di 14 in cui è sceso in campo in campionato. I suoi picchi sono stati nella sfida in casa della Reale Mutua Torino (27 punti) e in quella con la JuVi Cremona, quando firmò una “doppia-doppia” da 21 punti e 10 rimbalzi. Nelle classifiche generali del Girone Verde il giocatore canturino è settimo per punti totali (222) e quinto nelle percentuali al tiro da due (63,9).

"Sono felice di ricevere questi prestigiosi riconoscimenti, che mi ripagano del duro lavoro quotidiano. Sono orgoglioso di essere riuscito a ritagliarmi un ruolo importante in una squadra di prim’ordine come Cantù. Stiamo vivendo un periodo davvero esaltante con una striscia di 12 vittorie consecutive e sono fiero di aver dato il mio contributo, nonostante un piccolo infortunio con cui ho dovuto fare i conti nelle ultime settimane"

Nikolic torna sulla vittoria contro la Vanoli Cremona, nella quale ha realizzato otto punti in 19 minuti sul parquet con 14 di valutazione: