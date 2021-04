Pallacanestro Cantù oggi con gli occhi da tigre contro la Leonessa 

Pallacanestro Cantù stasera si gioca un delicatissimo 27° turno di serie A.

Pallacanestro Cantù a 4 turni dalla fine della regular season il team brianzolo deve solo vincere a Brescia per inseguire la salvezza

Tappa cruciale quella di oggi a Brescia (ore 19.30 arbitri Michele Rossi, Guido Federico Di Francesco, Alessandro Perciavalle) per la Pallacanestro Cantù, la prima delle ultime quattro che restano di questa travagliata stagione regolare per inseguire una salvezza ora distante 4 punti. Per la squadra brianzola di coach Piero Bucchi non ci sono alternataive oggi bisogna tornare dal PalaLeonessa con una vittoria che terrebbe accesa la speranza. Reggio Emilia, prossima avversaria dell’Acqua San Bernardo, domenica 18 aprile , oggi riposa mentre sul fondo Varese riceve Venezia oltre a un interessante Cremona-Fortitudo Bologna. Cantù però deve pensare solo a sbancare Brescia dove non vince dalla stagione 87/88: Basket Brescia-Arexons Cantù 93-98. Invece nel match d’andata il 20 diecembre scorso vinse Brescia in volata a Desio per 92-89. Ecco perchè oggi più che mai serviranno gli occhi da tigre all’Acqua San Bernardo per domare la Leonessa Brescia.

Programma del 27° turno stagionale

Oggi mercoledì 14 aprile ore 18 Pesaro-Brindisi; ore 18.30 Varese-Venezia; ore 19 Cremona-Fortitudo Bologna; ore 19.30 Brescia-Cantù; ore 20 Trento-Trieste; ore 20.45 Sassari-Milano; mercoledì 21 aprile Virtus Bologna-Treviso. Riposa Reggio Emilia.

Classifica aggiornata serie A1

Olimpia Milano, Brindisi, Virtus Bologna 36; Venezia 30; Sassari, Treviso 28; Trieste 22; Pesaro, Trento 20; Brescia, Cremona, Fortitudo Bologna, Varese, Reggio Emilia 18; Acqua San Bernardo Cantù 14.