Pallacanestro Cantù oggi la Legabasket compie i suoi primi 50 anni

Pallacanestro Cantù compleanno speciale per il basket italiano.

Pallacanestro Cantù il 27 maggio 1970 nacque l’associazione dei club del massimo campionato nazionale con il patron brianzolo Aldo Allievi tra i promotori

Oggi è un giorno di festa per la Pallacanestro Cantù e per il basket italiano che celebrano un compleanno speciale. La Legabasket infatti compie oggi i suoi primi 50 anni di vita. Il 27 maggio 1970 infatti vide la luce l’associazione delle società partecipanti al massimo campionato italiano con Aldo Allievi, patron della Pallacanestro Cantù, tra i più attivi per la fondazione della nuova lega. Quelli erano gli anni della Cantù di Aldo Allievi, del general manager Raffaelle Morbelli mentre in panchina sedeva un coach mitico come Arnaldo Taurisano che guidava una squadra che fece la storia con campioni del calibro di Carlo Recaalcati, Fabrizio Della Fiori e Pierluigi Marzorati. Ricordiamo che in questi 50 anni di vita alla presidenza della Legabasket si sono seduti anche personaggi storici della Pallacanestro Cantù come Gianni Corsolini (1977-1979), Roberto Allievi (1994-1996) e Francesco Corrado (2007-2008).