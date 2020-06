Pallacanestro Cantù oggi la Squibb 1980/81 sfida la Virtus Bologna 2000/01

Pallacanestro Cantù terzo impegno per il Club brianzolo con il torneo virtuale della Lega basket.

Pallacanestro Cantù in campo contro le V nere la formazione biancoblù campione d’Italia e della Coppa dei Campioni

Terzo impegno ufficiale per la Pallacanestro Cantù con il torneo virtuale ideato dalla Lega basket per festeggiare i suoi 50 anni eleggendo la miglior squadra italiana dei primi 50 anni della Lega. Dopo che nei giorni scorsi sono scese in campo la mitica Forst Cantù 1974-75 contro la Fortitudo Bologna 2004-05 e ieri la Squibb Cantù del 1982/83 contro la Reyer Venezia del 2018/19, oggi per l’ultimo turno dei sedicesimi di finale tocca a un’latra gloriosa formazione la Squibb Cantù del 1980/81 opposta alla Virtus Bologna del 2000/01. Una sfida stellare tra due squadre fantastiche che hanno scritto la storia del basket. Da una parte la mitica Squibb Cantù della storica prima Coppa dei Campioni, guidata in panchina da Valerio Bianchini bravo a dirigere un roster super capitanato da Marzorati, asisstito da mostri sacri come Riva, Bariviera, C.J. Kupec e Flowers. Contro le fortissime V Nere dello storico triplete Campionato, Coppa Italia ed Eurolega, una squadra dall’elevato tasso di talento, con un quintetto base composto da Rigaudeau, Jaric, Frosini, Griffith e la stella in rampa di lancio NBA Ginobili, con a capo coach Ettore Messina. In palio un posto negli ottavi di finale. Tutti i tifosi di Cantù sono protagonisti e invitati a votare sui social della Legabasket per portare più avanti possibile le Cantù leggendarie.