Pallacanestro Cantù oggi la Squibb del 1982.83 sfida la Reyer Venezia del 2018/19

Secondo appuntamento con la leggenda per la Pallacanestro Cantù che oggi scende in campo nel torneo virtuale ideato dalla Lega basket per festeggiare i suoi 50 anni con una seconda squadra iscritta che ha fatto la storia. Dopo che ieri la mitica Forst Cantù 1974-75 ha sfidato la Fortitudo Bologna 2004-05 oggi tocca alla Squibb Cantù del 1982/83 che sfiderà la Reyer Venezia del 2018/19. Da una parte la storica Cantù che vinse la sua seconda Coppa Campioni consecutiva, guidata in panchina da coach Giancarlo Primo e sul parquet di gioco da Pierluigi Marzorati e Antonello Riva affronta la Reyer Venezia al secondo scudetto in 3 anni, con il talento di Austin Daye, Mitchell Watt, Stefano Tonut e Michael Bramos. Ricordiamo che nei prossimi giorni toccherà anche la Pall. Cantù del 1980/81 contro la Virtus Bologna del 2000/01. Tutti i tifosi di Cantù sono protagonisti e invitati a votare sui social della Legabasket per portare più avanti possibile le Cantù leggendarie.