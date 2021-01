Pallacanestro Cantù oggi l’Acqua San Bernardo anticipa alle ore 16 in tv la sfida a Pesaro

Pallacanestro Cantù ieri si è aperto il 17° turno di A1 con i successi di Reggi Emilia e Brescia.

Pallacanestro Cantù delicato match per il team di coach Cesare Pancotto che sarà trasmesso in diretta su Raisport

La Pallacanestro Cantù giocherà la sfida di oggi valida per il 17° turno di serie A1 maschile in quel di Pesaro alle ore 16 anzichè alle ore 18.30 come era prevista. La gara sul parquet della Vitrifrigo Arena sarà trasmessa anche in diretta tv da Rai Sport perhè è satata a causa rinvio la gara prevista Varese-Fortitudo Bologna. Una gara importante per l’Acqua San Bernardo che vuole tornare al successo che manca da un pò, magari per bissare la vittoria ottenuta nel match d’andata quando il 4 ottobre scorso a Desio s’impose contro la formazione biancorossa per 81-72 in quella che fu la prima vittoria stagionale. Pesaro-Acqua San Bernardo sarà diretto dalla terna arbitrale Bergnis-Bettini-Vita. Prima del match verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare coach Dado Lombardi da poco scomparso. Intanto ieri il 17° turno stagionale è stato aperto da due importanti anticipi che hanno visto il successo casalingo di Reggio Emilia contro Trento del tecncio canturino Nicola Brienza per 83-74 e il colpo esterno ottenuto a fil di sirena di Brescia sul campo della Virtus Bologna per 89-90.

Programma del 17° turno, secondo di ritorno

Sabato 23 gennaio 2021 ore 19 Reggio Emilia-Trento 83-74, ore 20 Virtus Bologna-Brescia 89-90; domenica 24 ore 12 Treviso-Milano, ore 17 Venezia-Cremona, ore 18 30 Pesaro-Cantù, ore 19 Trieste-Sassari. Tinviata Varese-Fortitudo Bologna. Riposa Brindisi.

Classifica aggiornata serie A1

Olimpia Milano 28; Brindisi, Virtus Bologna, Sassari 20; Venezia 18; Pesaro, Treviso, Trieste, Reggio Emilia 14; Trento, Cremona, Brescia 12; Fortitudo Bologna 10; Acqua San Bernardo Cantù 8; Varese 6.