Pallacanestro Cantù oggi parte in direzione Pesaro

Si annuncia un weekend importante per la Pallacanestro Cantù che in attesa della sfida di domani, domenica 24 gennaio 2021, a Pesaro oggi assisterà ai primi due anticipi del cartellone del 17° turno di serie A1 maschile. Oggi allenamento mattutino per il team di coach Cesare Pancotto che poi partirà alla volta di Pesaro dove domani sera alle ore 18.30 sfiderà la squadra biancorossa locale che ricordiamo all’andata sconfisse il 4 ottobre scorso a Desio per 81-72 in quella che fu la prima vittoria stagionale. Domani il match Pesaro-Acqua San Bernardo sarà diretto dalla terna arbitrale Bergnis-Bettini-Vita con Cantù alla caccia del primo successo del girone di ritorno. Oggi invece il turno del massimo campionato di serie A si apre alle ore 19 con Reggio Emilia-Trento e alle 20 con Virtus Bologna-Brescia.

Programma del 17° turno, secondo di ritorno

Sabato 23 gennaio 2021 ore 19 Reggio Emilia-Trento, ore 20 Virtus Bologna-Brescia; domenica 24 ore 12 Treviso-Milano, ore 16 Varese-Fortitudo Bologna, ore 17 Venezia-Cremona, ore 18 30 Pesaro-Cantù, ore 19 Trieste-Sassari. Riposa Brindisi.

Classifica aggiornata serie A1

Milano 28; Brindisi, Virtus Bologna, Sassari 20; Venezia 18; Pesaro, Treviso, Trieste 14; Trento, Reggio Emilia, Cremona 12; Brescia, Fortitudo Bologna 10; Cantù 8; Varese 6.