Pallacanestro Cantù ora è dura ma non è finita, devi crederci!

Ancora una beffa in volata per la Pallacanestro Cantù che ora si dovrà giocare le speranze salvezza nelle ultime due partite di regular season. Nonostante la sconfitta amarissima subita ieri sera nel finale del match giocatao a Desio contro Reggio Emilia, non tutto è perduto per il team brianzolo diretto da coach Piero Bucchi che però deve vincere le ultime due gare: domenica a Bologna contro la Fortitudo che la precede di sole due lunghezze come Brescia e quindi il 2 maggio a Desio contro Sassari. Lotta sul fondo ancora aperta quindi anche se dopo le due vittorie esterne colte ieri per Varese e Reggio Emilia la salvezza è ormai ad un passo. La lotta infatti a questo punto sembra restringersi a Cantù, ultima a quota 16 punti, e al tandem Brescia-Fortitudo Bologna avanti di soli due punti a quota 18.

Risultati del 28° turno stagionale

Sabato 17 aprile ore 20.15 Milano-Virtus Bologna 94-84; domenica 18 ore 12 Brescia-Sassari 82-94; ore 17 Trieste-Pesaro 101-88; ore 18 Venezia-Fortitudo Bologna 92-76; ore 18.30 Treviso-Varese 94-103; ore 19.30 Cantù-Reggio Emilia 71-72; ore 20.45 Brindisi-Cremona 67-78. Riposa Trento.

Classifica aggiornata serie A1

Olimpia Milano 40; Brindisi 38; Virtus Bologna 36; Venezia 34; Sassari 30; Treviso 28; Trieste 24; Trento, Cremona 22; Pesaro, Varese, Reggio Emilia 20; Brescia, Fortitudo Bologna 18; Acqua San Bernardo Cantù 16.

Programma del 29° turno stagionale

Domenica 25 aprile ore 20.30 Pesaro-Milano, Sassari-Reggio Emilia, Trento-Brindisi, Fortitudo Bologna-Cantù, Varese-Trieste, Venezia-Treviso, Cremona-Brescia. Riposa Virtus Bologna.