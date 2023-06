Pallacanestro Cantù, ora è ufficiale: coach Sacchetti resta alla guida della prima squadra.

“È stato il giusto confronto interno dove era doveroso tirare le somme di una stagione. È assolutamente normale - ha spiegato il presidente della società Roberto Allievi - che in questi casi il confronto debba essere approfondito e sincero con tutte le componenti

che hanno voluto e dovuto esprimere i loro pareri. Il mio convincimento è che oggi noi dobbiamo far tesoro degli errori, con la disponibilità e l’umiltà di tutti, con la coerenza necessaria. Per questo si è avviato un confronto con il general manager Santoro e il direttore sportivo Frates per analizzare in profondità le criticità emerse nella stagione. Ho voluto approfondire gli stessi argomenti con il coach Sacchetti da cui, prima di tutto, avevo bisogno di ricevere ampie rassicurazioni sulla sua volontà di restare a Cantù con il massimo entusiasmo, orgoglio e determinazione".

Quindi ha proseguito: "Ho ricevuto da lui la certezza che queste sono una sua priorità, oltre alla consapevolezza e disponibilità di dover migliorare tutto ciò che non ha funzionato. Per questi motivi la mia decisione è quella di proseguire ciò che abbiamo programmato un anno fa, affidando a lui la conduzione tecnica della prossima stagione. Sento il dovere di ringraziare i consiglieri del CdA di Pallacanestro Cantù per avermi concesso l’opportunità e il tempo di poter scegliere ciò che, dopo le opportune valutazioni e verifiche, è la decisione più giusta. Questo è un passo importante a cui, sono certo, coinciderà una risposta positiva nei fatti e in termini operativi nell’ambito tecnico".

E uno sguardo al futuro: "Abbiamo bisogno di creare un livello più alto di carattere e personalità nel nostro roster che deve incarnare le nostre caratteristiche storiche di devozione, impegno, determinazione e perché questo campionato può mettere in difficoltà i più bravi, i più esperti ma con certezza punisce i più presuntuosi. Tutto può cambiare, tutto può migliorare ma l’importante è andare tutti uniti e compatti verso la stessa direzione. Da questo momento parte la nuova stagione”.