Pallacanestro Cantù, partita la campagna abbonamenti XCantù

La Pallacanestro Cantù ha lanciato la campagna abbonamenti in vista della prossima stagione sportiva 2026/2027, chiamata per l’occasione “XCantù”

Un’annata storica per la società brianzola per due motivi, richiamati entrambi nel claim della campagna.

Sarà infatti la stagione della celebrazione dei novant’anni della società (il numero 90 si scrive XC in numeri romani), ma anche quella dell’apertura dell’Arena prevista a inizio 2027: un ritorno a Cantù, per Cantù.

Cantù Arena

Una volta terminati i lavori di realizzazione di Cantù Arena e ottenute le relative autorizzazioni, le partite casalinghe dell’Acqua S.Bernardo si disputeranno a Cantù.

A ogni settore del PalaDesio ne corrisponderà uno nella nuova struttura, che sarà a sua volta divisa in differenti sezioni (o microsettori).

Ogni abbonato potrà esprimere la propria preferenza per il microsettore all’interno del settore.

Avvertenza importante: per quanto Pallacanestro Cantù cercherà di soddisfare il più possibile le richieste dei propri abbonati, le preferenze non garantiranno il posto all’interno del microsettore scelto.

Prelazione abbonati 2025-26

Dal 6 al 19 luglio gli abbonati della stagione appena conclusa avranno la possibilità di esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto.

Prezzi Prelazione

II Anello e Curva: Intero € 210,00 – Ridotto € 170,00

Gradinata I Anello: Intero € 275,00 – Ridotto € 210,00

Tribuna I Anello: Intero € 385,00 – Ridotto € 300,00

Parterre: € 790,00

Gli abbonati 2025-26 che non riusciranno a rinnovare il proprio abbonamento in sede o tramite Vivaticket nelle date indicate, potranno prenotare la propria tessera scrivendo una e-mail all’indirizzo biglietteria@pallacanestrocantu.com, sempre entro il 19 luglio.

Sarà necessario indicare i dati anagrafici richiesti: nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita e comune di residenza.

Fase 1

Lunedì 20 luglio inizierà la vendita aperta a tutti i tifosi.

Prezzi Fase 1

II Anello e Curva: Intero € 240,00 – Ridotto € 200,00

Gradinata I Anello: Intero € 300,00 – Ridotto € 250,00

Tribuna I Anello: Intero € 425,00 – Ridotto € 340,00

Parterre: € 860,00

Fase 2

La fase conclusiva della campagna “XCantù” sarà da lunedì 3 agosto al 18 settembre.

Prezzi Fase 2

II Anello e Curva: Intero € 255,00 – Ridotto € 210,00

Gradinata I Anello: Intero € 315,00 – Ridotto € 260,00

Tribuna I Anello: Intero € 445,00 – Ridotto € 370,00

Parterre: € 900,00

Dove e quando

L’abbonamento potrà essere sottoscritto online su vivaticket.com o presso la sede di Pallacanestro Cantù, in via Como, 216, a Cantù.

La biglietteria della sede sarà aperta dal 6 al 10 luglio e dal 13 al 17 luglio per la Prelazione.

Dal 20 al 24 luglio e dal 27 al 31 luglio per la Fase 1.

Dal 7 all’11 settembre e dal 14 al 18 settembre per la Fase 2.

La sede aprirà, nelle date sopra indicate, dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Il servizio online, invece, sarà sempre disponibile. Ciascuna fase inizierà alle ore 10:00 del giorno indicato.

Ridotti

I prezzi Ridotti sono validi per gli under 14 (nati nel 2012 compresi) e per gli over 70 (nati nel 1956 compresi).

Sarà possibile acquistare la tessera Supporter che, al prezzo di € 1.500,00, includerà, oltre a tutte le partite casalinghe della stagione, eventuali playoff compresi, l’accesso all’area Hospitality Silver e un parcheggio riservato.

Continua anche la speciale offerta riservata a tutti i tifosi con meno di 18 anni, che potranno abbonarsi nel Secondo Anello alla cifra simbolica di 90€.

I soci di Tutti Insieme Cantù potranno sottoscrivere la propria tessera con le tariffe della “Prelazione Abbonati” per tutta la durata della campagna abbonamenti.

Sconto merchandising

L’abbonamento per la stagione regolare dell’Acqua S.Bernardo consentirà ai possessori della tessera di usufruire di uno sconto del 10% sull’intero catalogo del merchandising ufficiale del Club.

In ottemperanza alle disposizioni di legge, per acquistare un abbonamento sarà obbligatorio indicare i dati personali dell’utilizzatore (nome e cognome, data e luogo di nascita e comune di residenza).

Sarà possibile in seguito effettuare il cambio nominativo per il singolo evento tramite un apposito portale di VivaTicket.