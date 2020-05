Pallacanestro Cantù Pecchia e Hayes non sono stati eletti nei migliori quintetti di serie A1

Pallacanestro Cantù chiuse le votazioni di Legabasket per la stagione 2019/20.

Pallacanestro Cantù l’ex ala canturina, il comasco Abass Awudu, votato nel quintetto italiano ideale

Niente da fare sia per Andrea Pecchia che per Kevarrius Hayes i due giocatori della Pallacanestro Cantù che non sono riusciti ad essere eletti nei migliori quintetti del campionato italiano di serie A1 2019/20. I due canturini erano stati nominati da Legabasket tra i candidati per essere votati rispettivamente quale miglior guardia italiana e quale miglior centro difensivo del campionato. Le votazioni si sono chiuse domenica 24 maggio e Andrea Pecchia è stato preceduto in classifica dal primo classificato Michele Vitali del Banco Sardegna Sassari e dal secondo Stefano Tonut della Reyer Venezia. Per quanto riguarda invece Kevarrius Hayes, alla sua prima stagione in Italia, è stato preceduto da Mitchell Watt della Reyer Venezia e da Kaleb Tarczewski centro dell’Olimpia Milano. Il basket lariano però può festeggiare con il comasco Abass Awudu ex ala della Pallacanestro Cantù e ora in forza alla Germani Brescia che è stato votato nel miglior quintetto italiano al fianco di Michele Vitali (Sassari), Alessandro Gentile (Trento), Marco Spissu (Sassari) e Giampaolo Ricci (Virtus Bologna).