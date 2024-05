Pallacanestro Cantù: persa Gara 3 a Udine

L’Acqua S.Bernardo Cantù incappa in una serata negativa al tiro e non riesce a chiudere la serie in Gara 3. Si tornerà in campo al PalaCarnera domenica alle 19 per la quarta partita.

Pallacanestro Cantù: serata negativa al PalaCarnera

Cesana, in quintetto al posto di un febbricitante Bucarelli, segna il primo canestro della partita dell’Acqua S.Bernardo. Partenza decisa di Udine, ma Baldi Rossi con 5 punti consecutivi riporta la gara in equilibrio. Monaldi è il protagonista di un mini-allungo finale dei bianconeri che chiudono avanti il primo quarto 20-16. Udine inizia di nuovo con grande vigore e allunga fino a +8. Young sblocca l’Acqua S.Bernardo con due triple, Berdini lo segue e riporta il divario a un solo punto. Monaldi interrompe il parziale con una tripla che ribalta l’inerzia. Baldi Rossi e Alibegovic segnano gli ultimi punti, mandando così le due squadre al riposo sul 37-30. Cannon e Alibegovic infilano immediatamente 9 punti consecutivi e l’APU vola sul +16. Cantù torna a segnare con Young e Hickey. Udine dopo un timeout ritrova ritmo e torna a pareggiare il suo massimo vantaggio. L’Acqua S.Bernardo continua a tirare con basse percentuali e Udine allunga ancora. Nel finale Young e Hickey accorciano a 59-46.

Ikangi segna subito un’altra tripla. L’Acqua S.Bernardo prova a invertire la rotta con Young e Nikolic, tornando sotto di dieci lunghezze. Nikolic chiude a canestro un contropiede, ma Monaldi ancora una volta si inventa la tripla che chiude il parziale di Cantù. Baldi Rossi tiene vive le speranze canturine, ma è sempre Monaldi da tre a mandare i titoli di coda. Udine allunga la serie a gara 4.

Il tabellino

APU UDINE – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 76 – 60 (20-16, 17-14, 22-16, 17-14)

Acqua S.Bernardo Cantù: Baldi Rossi 9, Berdini 6, Nikolic 7, Nwohuocha N.E, Tarallo N.E., Bucarelli 2, Hickey 11, Burns 4, Moraschini 5, Young 14, Cesana 2.

APU Udine: Alibegovic 16, Cannon 7, Caroti 3, Arletti 4, Gaspardo 6, Delia N.E., De Laurentiis 6, Da Ros 3, Marchiaro N.E., Zomero N.E., Monaldi 19, Ikangi 12.

Arbitri: Bartoli, Cassina, Giovannetti.

Coach Cagnardi: "E' un peccato"

Il commento in conferenza stampa di coach Devis Cagnardi dopo la terza partita della serie tra l’Acqua S.Bernardo Cantù e Udine.