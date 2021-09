Pallacanestro Cantù-Piacenza biglietti in vendita

Aperta la vendita dei biglietti per la gara casalinga di Supercoppa Serie A2 Old Wild West tra Pallacanestro Cantù e Assigeco UCC Piacenza, in programma al “PalaBancoDesio” domenica 19 settembre alle 18.30.

I biglietti potranno essere acquistati presso il corner dedicato a Pallacanestro Cantù all’interno del Centro Commerciale Cantù 2000 in Corso Europa, 23, a Cantù, ai seguenti orari: 10:00-13:00 e 16:00- 19:30 da lunedì a venerdì; sabato solo la mattina. Domenica 19, invece, giorno della partita, le casse del PalaDesio apriranno alle ore 17:00. Tagliandi acquistabili anche online sul servizio Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/s-bernardo-cinelandia-park-cantu-ucc-piacenza/163111

Di seguito i prezzi dei biglietti* di Cantù-UCC Piacenza: Tribuna Primo Anello € 15,00 Gradinata Primo Anello € 12,00 Curva e Secondo Anello € 10,00 *Per questo evento non è prevista la vendita del settore “Parterre”. Il club biancoblù ricorda che l’ingresso alle partite casalinghe di Supercoppa sarà gratuito per i soci di TIC e per tutti coloro i quali hanno sottoscritto lo scorso anno il voucher “Non vedo l’ora”; il biglietto omaggio, si precisa, dovrà però essere ritirato fisicamente al corner di Pallacanestro Cantù presso il Centro Commerciale Cantù 2000 o, in alternativa, il giorno della partita a Desio.