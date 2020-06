Pallacanestro Cantù Pierluigi Marzorati tra le leggende del basket Italiano

Pallacanestro Cantù un altro riconoscimento per il club in occasione dei 50 anni della LBA.

Pallacanestro Cantù il Pierlo uomo dei record anche con la maglia della nazionale

Pierluigi Marzorati bandiera della Pallacanestro Cantù ha ricevuto l’onore di essere inserito tra le leggende della Lega basket che in questi giorni festeggia i suoi primi 50 anni. Il “Pierlo” ha giocato 23 stagioni in serie A totalizzando 690 partite e 8659 punti tutti con la maglia canturina. Con la sua mitica canotta numero 14 Marzorati ha portato Cantù sul tetto non solo d’Italia ma d’Europa e del mondo conquistando 2 Scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 4 Coppe Korać, 2 Coppe Intercontinentali e 4 Coppe delle Coppe. Inoltre il suo nome è indelebile anche negli almanacchi statistici della LBA, detenendo il record di assist (1201) e presenze (690) in maglia biancoblu. Senza dimenticare che il Pierlo detiene infatti un record storico unico: l’8 ottobre 2006, all’età di 54 anni, tornò in campo per la celebrare i 70 anni della Pallacanestro Cantù, diventando così il primo giocatore di basket ad aver disputato incontri ufficiali in cinque decenni consecutivi. Ovviamente Marzorati rappresenta una bandiera anche per il basket italiano, visto che con la maglia azzurra della nazionale vinse la medaglia d’oro ai Campionati Europei del 1983 in Francia, totalizzando in azzurro ben 277 presenze, record imbattuto, e segnando 2.222 punti, 4° in classifica generale.