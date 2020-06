Pallacanestro Cantù Pietro Nasini e Michele Tremolada vanno in B a Olginate

Pallacanestro Cantù news di mercato per tanti giocatori passati dal club brianzolo.

Pallacanestro Cantù Luca Cesana firma a Piacenza in A2, in A1 Jason Rich a Varese e Jeremy Chappell a Venezia

Si infiamma il mercato del basket estivo e vede protagonisti tanti giocatori cresciuti o passati di recente nella Pallacanestro Cantù. E’ di queste ore la firma di due giovani prodotti del vivaio canturino quali Pietro Nasini classe 2000 e Michele Tremolada classe 1999 in serie B con Olginate. In B a Vigevano va anche Maurizio Tassone visto a Cantù dal 2017 al 2019. In A2 invece Luca Cesana che cresciuto nel PGC, lo scorso anno era a Casalpusterlengo ed invece ora si è accasato a Piacenza. Da segnalare in serie A1 invece la firma con Varese di Jason Rich guardia americana vista a Cantù nella stagione 2008/09 mentre il connazionale Jeremy Chappell che ha vestito la maglia della Pall Cantù nella stagione 2017/18 è approdato alla corte della Reyer Venezia.