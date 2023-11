Pallacanestro Cantù, presentato Moraschini: "Qui per raggiungere un obiettivo importante"

Dopo la netta vittoria di ieri, domenica 12 novembre 2023, contro una Rieti temibile ma ben domata dai padroni di casa, la Pallacanestro Cantù questa mattina ha presentato il suo nuovo acquisto, Riccardo Moraschini, guardia che arriva dalla Reyer Venezia dopo aver rescisso il contratto nella giornata di sabato ed essere diventato ufficialmente un giocatore biancoblù poche ore dopo. Lo stesso Moraschini ha voluto presenziare ieri sera sugli spalti del PalaDesio per mostrare la vicinanza al progetto e ai canturini sin dal primo giorno di questa sua nuova avventura.

Il contratto

Moraschini ha sottoscritto con il club canturino un contratto triennale diventando così una possibile bandiera del club per i prossimi anni, magari guidando la promozione in A1, o per lo meno è quanto si augurano tifosi e direttivo della società. Alla conferenza, tenutasi questa mattina nella Sala Trofei della sede del club, hanno partecipato anche il presidente Roberto Allievi e il general manager Alessandro Santoro.

Le parole del presidente Allievi

“Oggi per Pallacanestro Cantù è una giornata molto felice, anche se voglio specificare che sono molto contento della squadra e di come si è comportata in questo avvio di stagione, ha portato a casa dei risultati importanti, sta giocando bene e ha questa caratteristica che ci piace molto: essere unita e lavorare insieme, tutti uno per l’altro. L’innesto di Riccardo Moraschini va proprio in questa prospettiva, rafforza la squadra in campo ma anche per le sue caratteristiche umane, che noi non sottovalutiamo mai e anche per questo ci siamo voluti impegnare in un contratto con lui in un investimento pluriennale”.

Il commento di Moraschini

“Sono molto contento, c’è voluta qualche settimana prima di prendere questa decisione perché quando prendo una decisione lo faccio perché ci credo al 100% e proprio per questo oggi sono molto felice di essere qui. Ieri ho assistito alla partita e ho visto una squadra molto solida e unita, con grande voglia di giocare assieme e di disponibilità l’uno verso l’altro. Per me domani, con il primo allenamento, è il giorno uno qui a Cantù e il mio unico obiettivo è aiutare questa squadra a raggiungere un obiettivo importante, che la società sta cercando di raggiungere in questi ultimi anni”.

L'intervento del general manager Santoro

“Stiamo apprezzando ciò che la squadra sta dimostrando sul campo dall’inizio della stagione, oggi a questa qualità ne aggiungiamo ancora con un giocatore che non ha bisogno di presentazioni. Tutto è partito tempo fa, con Riccardo ci siamo sentiti molto e alla fine ce l’abbiamo fatta a chiudere. Abbiamo avuto la fortuna di dialogare con una persona speciale e anche con una società come la Reyer Venezia, che voglio ringraziare nuovamente per la collaborazione. Il nostro intento e le nostre promesse fatte in estate oggi fanno un ulteriore passo in avanti, con la soddisfazione di averne rispettata una importante, perché già ad agosto avevamo dichiarato chiaramente che saremmo rimasti vigili sul mercato per essere pronti a fare operazioni per cui ne potesse valere la pena e abbiamo mantenuto, con soddisfazione, la parola presa. Il ringraziamento va ai soci e agli sponsor di Pallacanestro Cantù, per aver reso possibile il completamento di un’operazione che ricorderemo per anni, perché c’è tanto lavoro da fare per le tante soddisfazioni che ci sono da andare a recuperare lungo la strada”.

La prima partita di Riccardo Moraschini con la maglia dell’Acqua S.Bernardo sarà domenica 19 novembre, quando alle 18 al PalaFitLine di Desio Cantù sfiderà la Novipiù Monferrato.