Pallacanestro Cantù: primo abbraccio dei tifosi

Si è tenuta nella serata di domenica 1° settembre la presentazione ufficiale dell’Acqua S.Bernardo 2024/25.

La serata

La serata, organizzata come da tradizione dal club in collaborazione con Tutti Insieme Cantù, è stata la prima vera occasione per i tifosi biancoblù per un primo contatto diretto e per conoscere da vicino i protagonisti di una stagione ormai sempre più vicina al via.

Gli ospiti

Ad aprire le danze sul palco di piazza Garibaldi sono stati: il sindaco di Cantù, Alice Galbiati, che ha ribadito l’impegno dell'Amministrazione al fianco della società e di Cantù Arena, il presidente Roberto Allievi e Angelo Passeri, presidente di Tutti Insieme Cantù, che hanno salutato e ringraziato i tifosi e ribadito progetti e aspettative per la stagione.

Il settore giovanile

Novità della serata, condotta e coordinata dalla redazione di LE-News,media partner di Pallacanestro Cantù, è stata la presentazione dell’intero settore giovanile canturino, introdotto sul palco dal patron del Progetto Giovani Cantù Antonio Munafò, con gli atleti di MiniBaskete PGC che hanno sfilato sul palco proprio prima dei beniamini biancoblù. Terminata la parentesi dedicata alle giovani promesse canturine, è stato il turno dello staff e dei giocatori dell’Acqua S.Bernardo, che a uno a uno sono saliti sul palco e, rispondendo alle domande dei conduttori Maurizio Losa e , hanno salutato e raccontato le prime sensazioni dopo l’inizio di questa nuova avventura davanti al caloroso pubblico che ha affollato la piazza tra cori e applausi per tutti.