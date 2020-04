Appuntamento social sulla pagina ufficiale Instagram di Pallacanestro Cantù, con la rubrica dedicata a domande e curiosità dei tifosi, che permette loro di conoscere più a fondo gli atleti della S.Bernardo-Cinelandia. Il giovane Gabriele Procida, guardia classe 2002 non ancora

maggiorenne, il protagonista della puntata. Dodici domande, dodici risposte.

Pallacanestro Cantù Procida risponde alle curiosità dei tifosi

Domanda di @aalessandro.russo

Cosa si prova a indossare una maglia così pesante già da così giovane?

«A indossare una maglia così storica si prova una grandissima responsabilità ma, soprattutto, grande entusiasmo».

Domanda di @youcancallmeseg

Cosa hai pensato quando Pancotto ti ha fatto esordire in A?

«Appena entrato avevo un po’ di tremarella e mi guardavo in giro. Onestamente mi ci sono voluti un paio di minuti per trovare la piena concentrazione e per ambientarmi».

Domanda di @pippo.monto

In che squadra giocavi prima del PGC?

«Prima di arrivare a Cantù ho giocato a Lipomo, la squadra del mio paese».

Domanda di @luke.tah_

Cosa si prova a ricevere la fiducia del coach, soprattutto in una gara importante come

quella contro Venezia?

«Ricevere la fiducia dal proprio allenatore è molto importante quanto gratificante, perché fa sì che tu, a tua volta, acquisisca fiducia in te stesso, permettendoti di conseguenza di giocare meglio».

Domanda di @yurimora_05

Come ti sei sentito quando hai segnato quelle 3 triple e il pubblico ti acclamava?

«È stata davvero una fortissima emozione, che ho provato poche altre volte. A dire la verità, però, quando ero in campo, non avevo la percezione di quello che stava accadendo sugli spalti. Soltanto una volta rivista la partita, da casa, ho capito realmente cosa fosse successo».

Domanda di @tommybellarosa10

Un consiglio per essere chiamati da una squadra professionistica?

«Un consiglio potrebbe essere quello di dare sempre il massimo, sia in allenamento che in partita e di lavorare sempre più degli altri».

Domanda di @giugniuletti.alessio

Cosa si prova a condividere lo spogliatoio con giocatori del calibro di Pecchia e La Torre?

«Mi sono trovato molto bene con entrambi, sia dentro sia fuori dal campo. Mi hanno aiutato soprattutto a migliorare negli aspetti difensivi».

Domanda di @igotgame97

Sei illegale!! Quando hai iniziato a schiacciare?

«Ho iniziato a schiacciare quando avevo quattordici anni».

Domanda di @stefanolorini

Com’è sentire il tifo di Cantù per un giocatore?

«Il tifo canturino è pazzesco e sentire che i tifosi ti supportano così tanto è davvero molto importante per un giocatore. Insomma, ti da sicuramente una grande spinta emotiva».

Domanda di @rrose.ff

10-Quali sono le tue sneakers preferite?

«Le mie preferite sono quasi tutte le Jordan in generale e qualche collaborazione di Nike con altri brand».

Domanda di @arditsshabanaj

Come ti trovi con i tuoi compagni di classe? Che scuola frequenti?

«Da quest’anno ho cambiato scuola, frequento il “Pascoli” di Como. I miei compagni sono fantastici perché appena arrivato mi hanno messo subito a mio agio».

Domanda di @marcomonti19

Chi è il compagno che ti ha aiutato di più a crescere?

«Non ce n’è uno in particolare, tutti mi hanno aiutato e da ognuno di loro ho preso qualcosa, cestisticamente ma anche umanamente».