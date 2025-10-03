Grande emozione e voglia di mettersi in gioco a Cantù: questi sono gli ingredienti principali del ritorno in A1 dell’Acqua S. Bernardo. Coach Nicola Brienza ha presentato la sfida contro Trento di domani, domenica 5 ottobre, alle 18: “Siamo estremamente contenti e carichi di iniziare il campionato”.

Pallacanestro Cantù pronta al ritorno in A1, coach Brienza: “Siamo carichi”

“Abbiamo avuto una pre-season lunga e bella ma l’adrenalina e le emozioni del campionato sono diverse. Arriviamo pronti mentalmente ma è stata una settimana un po’ traballante dal punto di vista fisico. Tuttavia non faccio pretattica, giocheranno tutti. Per quanto riguarda la voglia, siamo pieni, non vediamo l’ora della palla a due”. Il capo allenatore biancoblù ha evidenziato: “Noi siamo contenti del gruppo, costruito con una logica che stiamo riscontrando in campo. Abbiamo giocatori con un potenziale importante che devono essere in grado di poter rendere quanto ci si aspetta. Non è secondario e, finché non si gioca, non si può sapere”.

“Inizio di campionato difficile”

Brienza ha concluso parlando di Trento: “Dovremo essere uniti e compatti. Avremo un inizio di calendario difficile con squadre che fanno le coppe. Sono sicuro che a Trento ci sarà un clima “da battaglia”. Noi dovremo essere bravi a respingere la loro energia e a gestire i momenti negativi”.