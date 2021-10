I tifosi

Fino a mercoledì 13 ottobre 2021.

Pallacanestro Cantù comunica che la campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2021-2022 verrà riaperta domani, mercoledì 6 ottobre, e resterà aperta per una settimana, fino al mercoledì successivo, 13 ottobre.

Pallacanestro Cantù riapre la campagna abbonamenti

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti online sul circuito di Vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/biglietto/abbonamento-2021-2022/165962 attivo da domani) o, alternativamente, presso gli uffici del club a Cermenate, in via Giacomo Matteotti, 53, ai seguenti orari: in settimana dalle ore 16:00 alle 19:00, e il sabato dalle 10:00 alle 13:00; domenica chiuso.

PREZZI ABBONAMENTI INTERI E RIDOTTI

Secondo Anello e Curva € 155,00 – € 120,00

Gradinata Primo Anello € 200,00 – € 155,00

Tribuna Primo Anello € 280,00 – € 220,00

Parterre € 570,00 – € 570,00

RIDOTTI

Prezzi ridotti per gli under-14, nati nel 2007 compresi; e per gli over-70, nati nel 1951 compresi.

SOCI TIC

I soci di Tutti Insieme Cantù avranno diritto a una scontistica del 10% sul prezzo dell’abbonamento.

PROMO

Grazie al co-title sponsor di Pallacanestro Cantù, tutti gli abbonati riceveranno un voucher per il

ritiro di un biglietto omaggio ai Cinelandia Park, valido per le strutture di Arosio e Gallarate.

MODULO

Per velocizzare i tempi della sottoscrizione dell’abbonamento in loco è consigliabile stampare, compilare e consegnare il seguente modulo. Scarica QUI.

Si ricorda che gli abbonamenti saranno nominali.

Per maggiori info contattare biglietteria@pallacanestrocantu.com.