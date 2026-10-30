Pallacanestro Cantù, rinnovata la partnership con Acinque Energia fino al 2031

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Acinque Energia e Pallacanestro Cantù ancora insieme: le due eccellenze del territorio hanno infatti sottoscritto la prosecuzione della partnership, iniziata nel 2018, per altri cinque anni, fino al 2031.

L’azienda sarà Gold Sponsor e Official Energy Partner del Club.

Acinque scende in campo

Acinque scende letteralmente in campo. Il logo ufficiale sarà infatti presente anche sui pantaloncini indossati dai giocatori durante le partite, oltreché sul parquet del campo da gioco dei biancoblù, in corrispondenza delle lunette dei tiri liberi.

“Il sostegno al sodalizio di pallacanestro – ha sottolineato Andrea Tugnoli, amministratore delegato di Acinque Energia – si inserisce nel solco del radicamento territoriale e della vicinanza alle comunità locali che trovano nel basket uno dei valori distintivi che hanno portato Cantù nel mondo. Coniugare lo spirito di squadra e il valore di un’eccellenza sportiva rientra nelle politiche della nostra azienda, attenta alle aspettative di sviluppo e di qualità del territorio”.

Le parole di Roberto Allievi

Il presidente di Pallacanestro Cantù Roberto Allievi ha commentato così il prolungamento dell’accordo:

“Per il Club quella con Acinque è una partnership prestigiosa e strategica, visto il fondamentale contributo nella realizzazione della nuova Arena di Cantù e l’importanza del Gruppo sul territorio. Siamo soddisfatti e orgogliosi di proseguire insieme in questo percorso ormai quasi decennale, fatto di stima reciproca, valori condivisi e grande ambizione. Non possiamo che ringraziare Acinque per la fiducia, una fiducia che ci impegneremo al massimo per ripagare”.

La sinergia del basket canturino con il gruppo Acinque è del resto consolidata a più livelli: oltre a curare l’approvvigionamento energetico del club e di Cantù Arena, la multiutility è infatti sin dall’inizio impegnata nella costruzione del nuovo impianto di Corso Europa, attraverso Acinque Innovazione, con l’obiettivo di mettere a disposizione del complesso soluzioni all’insegna della sostenibilità e a tutela dell’ambiente.

Il partner

Multiutility attiva nella gestione integrata di energia, efficientamento, ambiente, si pone come partner locale della crescita sostenibile. Leader di settore nelle province di Como, Lecco, Monza e Sondrio e Varese, il Gruppo si distingue per alcuni valori cardine: l’ascolto, la cura dei dettagli e l’innovazione, senza mai perdere il legame con le proprie radici storiche.

Dal 1° luglio 2018 opera nella sua configurazione attuale, nata dall’aggregazione delle utilities locali con A2A in qualità di azionista di riferimento e partner industriale. Dal 2022, inoltre, tutte le componenti aziendali sono state raggruppate sotto un unico brand.

Nel piano industriale, Acinque pone un’attenzione particolare alla transizione energetica e all’impiego responsabile delle risorse. Si tratta di due pilastri strategici fondamentali con cui il Gruppo mira a confermarsi protagonista di un percorso ecologico giusto e inclusivo.

Al centro di questa missione c’è quindi la sostenibilità: Acinque affianca cittadini, imprese ed enti locali offrendo fornitura di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, oltre a soluzioni avanzate per l’efficienza energetica, l’illuminazione pubblica e la mobilità elettrica.