Pallacanestro Cantù rinviate due gare: oltre a Cantù-Trieste anche Reggio Emila-Treviso

Pallacanestro Cantù giocato un solo anticipo ieri del 6° turno a Brescia con il successo di Roma

Pallacanestro Cantù oggi tutte le restanti partite del cartellone di serie A

Sesto turno d’andata del campionato di serie A1 monco con due partite rinviate tra cui quella della Palkacanestro Cantù di coach Cesare Pancotto cbe era in programma ieri in casa contro Trieste. Rinviato anche il match di oggi tra Reggio Emilia e Treviso mentre si è giocato un solo anticipo che ieri ha visto il successo esterno di Roma a Brescia. Nella serata odierna tutte le altre gare del massimo campionato con la capolista Milano in casa contro Trento. Cantù che dovrebbe tornare in campo domenica 8 novembre a Cremona ma il condizionale visto il momento è d’obbligo.

Programma del 6° turno d’andata

Sabato 31/10 ore 20 Brescia-Roma 64-70, Cantù-Trieste rinviata; domnieca 1/11 Pesaro-Cremona, Venezia-Virtus Bologna, Milano-Trento, Reggio Emilia-Treviso rinviata, Sassari-Varese, Brindisi-Fortitudo Bologna.

Classifica aggiornata serie A1

Milano 10; Venezia, Brindisi 8; Virtus Bologna, Reggio Emilia, Sassari 6; Cremona, Trieste, Varese, Cantù, Brescia, Trento, Roma 4;Treviso, Fortitudo Bologna, Pesaro 2.