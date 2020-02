Pallacanestro Cantù: ripresa degli allenamenti, amichevoli e impegni con le nazionali

Per la Final Eight di Coppa Italia – in programma a Pesaro dal 13 al 16 febbraio – e per gli impegni delle Nazionali, la S.Bernardo-Cinelandia Cantù ha concesso quasi una settimana di riposo a capitan Andrea La Torre e compagni.

Ripresa degli allenamenti, amichevoli e impegni con le nazionali

Sei giorni liberi, poi tutti di nuovo in palestra per preparare al meglio la parte più intensa della stagione, quella conclusiva. Per via della Final Eight di Coppa Italia – in programma a Pesaro dal 13 al 16 febbraio – e per gli impegni delle Nazionali, la S.Bernardo-Cinelandia Cantù ha concesso quasi una settimana di riposo a capitan Andrea La Torre e compagni.

Durante la pausa, l’ala americana naturalizzata portoghese Jeremiah Wilson sarà impegnata con la Nazionale lusitana per le pre-qualificazioni al prossimo campionato Mondiale del 2023. Il Portogallo è inserito nel girone insieme a Cipro, Bielorussia e Albania. Quanto ad Andrea Pecchia, nel corso di questa settimana l’esterno lavorerà a parte per recuperare la forma migliore dopo aver subito, giovedì scorso, una distorsione alla caviglia sinistra durante una seduta di allenamento. Il giocatore italiano, inizialmente tra i 16 convocati da coach Romeo Sacchetti per le partite di qualificazione agli Europei 2021 contro Russia ed Estonia, salterà dunque il raduno di Napoli, causa infortunio. Chi, invece, in Nazionale ci andrà, è il giovane talento Gabriele Procida, il quale, dopo aver preso parte alla seconda edizione della Next Gen Cup, vestirà i colori azzurri per il raduno congiunto delle Nazionali U17 e U18, in programma in provincia di Novara dal 16 al 18 febbraio

La compagine brianzola tornerà agli ordini di coach Cesare Pancotto nel pomeriggio di sabato 15 febbraio, alla palestra “Toto Caimi” di Vighizzolo, per la normale ripresa degli allenamenti. In seguito, la formazione canturina si terrà in forma disputando due amichevoli contro Scaligera Verona e Aquila Basket Trento, impegni che precederanno la trasferta di campionato sul parquet dei vicecampioni d’Italia in carica della Dinamo Sassari, match in agenda per le ore 20:30 di sabato 29 febbraio, al “PalaSerradimigni”.

L’amichevole con Verona si giocherà il prossimo 19 febbraio, di mercoledì sera. Cantù di scena all’AGSM Forum (accesso libero) per la decima edizione del Memorial “Mario Vicenzi”. Il match con la Tezenis, palla a due alle ore 20:30, sarà tutto dedicato alla memoria di Mario Vicenzi che, della Scaligera, fu co-proprietario, oltre che, a lungo, anche vicepresidente del club gialloblù. Verona e Cantù sono già state protagoniste del Memorial nell’estate del 2017, in preseason, con la vittoria che andò ai canturini.

Pochi giorni più tardi, per sabato 22 febbraio è in programma invece una seconda amichevole contro la Dolomiti Energia Trentino, che Cantù ha affrontato in LBA proprio lo scorso weekend. La gara si giocherà a Bolzano.