La Pallacanestro Cantù ha scelto Luigi Sergio sarà il capitano della formazione biancoblù nella stagione 2021-2022. L’esterno campano succede così ad Andrea La Torre, che ha ricoperto questo ruolo nelle ultime due stagioni.

Pallacanestro Cantù scelto il nuovo capitano

"La scelta di Luigi Sergio come capitano – commenta il coach della Pallacanestro Cantù, Marco Sodini – è legata alle sue immense qualità umane. Questo non significa non tenere nella giusta considerazione le sue capacità tecniche, ma sono convinto che l’emblema della nuova S.BernardoCinelandia Park, anche nei confronti dei tifosi e della città, debba essere un giocatore che dia la garanzia che quando ci sarà da lottare, da buttarsi su un pallone o da prendersi delle responsabilità, non si tirerà mai indietro. Luigi ha grande carisma ed è una persona che parla con i fatti. Cantù adora atleti con queste caratteristiche e sono quindi convinto che lo apprezzerà come simbolo di quello che vogliamo fare. La storia di questo club, inoltre, comprende capitani di così alto livello da far pensare che lo spessore umano non avrebbe potuto che essere una dirimente essenziale nella mia decisione".

"Sono orgoglioso di questa nomina – commenta Luigi Sergio - e mi ha fatto ovviamente molto piacere che il coach e la società abbiano voluto affidarmi questo ruolo. Cantù è una realtà importantissima con una storia incredibile, basta dare un’occhiata ai trofei in sede per accorgersene, e sono veramente fiero di essere il capitano di questa formazione. Lo sono anche perché siamo un’ottima squadra che può competere per un obiettivo ambizioso e stimolante come quello di vincere il campionato".