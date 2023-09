Pallacanestro Cantù sconfitta a Torino: ora la Supercoppa si complica

Si complica il cammino in Supercoppa dell’Acqua S.Bernardo Cantù che a Torino incappa in una serata storta al tiro e, complici anche le rotazioni accorciate dall’assenza di Hickey, non riesce a bissare il successo della gara d’esordio. Il quintetto iniziale disegnato da coach Sacchetti è Berdini, Bucarelli, Nikolic, Baldi Rossi, Young.

Pallacanestro Cantù la Supercoppa si complica

In avvio le due squadre ricorrono con frequenza al tiro dalla lunga, per Torino il grande protagonista è capitan De Vico che nei primi 5’ manda a bersaglio tre triple. Cantù però risponde colpo su colpo, grazie anche ad un ottimo Berdini. L’attacco dell’Acqua S.Bernardo sale di giri e grazie a una tripla di Cesana e all’ultimo canestro di Burns chiude avanti 25-20. Il primo canestro del secondo quarto lo segna Baldi Rossi, poi però Torino firma un break di dieci punti consecutivi riportandosi al comando della partita. Bucarelli spezza il parziale, ma una tripla di Ghirlanda e la schiacciata di Kennedy spingono la Reale Mutua fino a undici lunghezze di vantaggio. Le due squadre vanno all’intervallo lungo con i padroni di casa avanti 45-34.

All’uscita dagli spogliatoi Torino trova ancora il canestro con più continuità, fino a quando due canestri a centro area e una tripla da lontanissimo di Berdini costringono coach Ciani a fermare il gioco. Dal time-out esce meglio però la Reale Mutua con un paio di folate offensive va all’ultimo riposo sul 61-47. Cantù parte bene e un canestro di Bucarelli riporta lo svantaggio in singola cifra, da lì in poi le due squadre faticano a segnare e il punteggio per diversi minuti non si muove più. Le triple di Vencato e Pepe rimettono un margine di sicurezza per la Reale Mutua, che amministra fino alla sirena finale che suona sul 78-67.

REALE MUTUA TORINO – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 78-67 (20-25, 25-9, 16-13, 17-20)

Reale Mutua Torino: Kennedy 10, Thomas 7, Vencato 9, Ghirlanda 4, Schina 6, Fea N.E., Poser 10, Osatwna N.E., Loiacon N.E., De Vico 14, Cusin 6, Pepe 12.

Acqua S.Bernardo Cantù: Baldi Rossi 11, Berdini 13, Nikolic 11, Nwohuocha, Tarallo N.E., Meroni N.E., Bucarelli 9, Burns 10, Young 10, Clerici N.E., Cesana 3.