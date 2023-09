Il secondo appuntamento di Cantù nella Valtellina Summer League termina con una sconfitta contro la Germani Brescia che, dopo una gara combattuta per tre quarti, nel finale sfrutta la profondità e la qualità del suo roster per imporsi sui biancoblu 72-88. Per Cantù, che lascerà Bormio nelle prossime ore, il prossimo impegno sarà mercoledì 6 settembre al PalaFrancescucci di Casnate contro Trento, ultima amichevole prima dell'inizio della stagione ufficiale con la Supercoppa di A2.

Pallacanestro Cantù sconfitta da Brescia nella Valtellina Summer League

Coach Sacchetti decide di cambiare lo starting five rispetto alla sfida con Massagno e schiera Hickey, Bucarelli, Nikolic, Young e Burns sul parquet. L'avvio di partita è dominato da Solomon Young che è scatenato dalla lunga distanza e manda a bersaglio ben 4 triple nei primi ‘10, ma Brescia sale gradualmente di intensità difensiva e grazie alle folate di Della Valle e Massinburg chiude avanti il primo parziale di gioco 24 a 22.

Ad inizio secondo quarto, un canestro con fallo di Nikolic e una tripla di Cesana, a chiudere una splendida azione corale, ridanno il vantaggio a Cantù. Ma è partita vera a Cepina di Valdisotto con le due squadre che non si risparmiano, rispondendosi colpo su colpo fino al finale in cui Petrucelli prova ad allungare per Brescia, l'Acqua S.Bernardo avrebbe poi il tiro per il potenziale sorpasso nell'ultima azione, ma non trova il bersaglio. Si va al riposo sul 43-44 per Brescia.

Cantù rientra dall'intervallo lungo con Hickey, Bucarelli, Young, Baldi Rossi e Burns. La partita riprende con la stessa intensità del primo tempo e le energie lasciate sul parquet sembrano premiare la maggiore profondità delle rotazioni della Germani, che sospinta dai canestri di Massinburg vola fino ad un massimo vantaggio di undici lunghezze. Cantù però non si scompone e negli ultimi minuti riesce a riportarsi sotto, con la tripla sulla sirena di Bucarelli che sancisce il 57-63 con si chiude il terzo quarto.

L'ultimo periodo inizia con un parziale di 5-0 tutto targato Anthony Hickey, ma Brescia replica a sua volta con una serie di ottime difese e con la sua fisicità chiude la strada del canestro all'Acqua S.Bernardo, che torna sotto di dieci lunghezze sul 62-72. Burns prova tenere Cantù a galla, ma è ancora una volta un chirurgico Massinburg a respingere ogni tentativo di rimonta canturina. Nel finale spazio anche per qualche minuto al giovane Meroni, aggregato per la preparazione dall'under19 del PGC, con la partita che termina 72-88 per la Germani Brescia.

Coach Meo Sacchetti: "Contento della partita"

"Questa partita mi lascia più contento di quella di ieri - commenta coach Sacchetti - perché è stata una gara con un'intensità completamente diversa e per 30 minuti abbiamo fatto molto bene contro una squadra di livello. Giocare con una squadra come Brescia ti lascia tanti stimoli che speriamo possano essere utili per arrivare al meglio all'inizio della stagione vera e propria".

"Brescia è un ottimo team e ha giocato una buonissima partita - commenta Solomon Young - Hanno messo tanta pressione in difesa e ci hanno messo davvero alla prova, ma penso che sia stato un test molto utile per noi. Ovviamente abbiamo tanto su cui lavorare, ma abbiamo lottato fino alla fine e siamo soddisfatti di come abbiamo giocato".