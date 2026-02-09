L’Acqua S.Bernardo Cantù è uscita sconfitta dal PalaRadi, dove i padroni di casa si sono imposti di misura dopo una rimonta nell’ultimo quarto.

Pallacanestro Cantù sconfitta da Cremona

Coach De Raffaele conferma il quintetto iniziale visto con Venezia. Durham e Sneed segnano i primi due canestri. Avvio di gara equilibrato, con la Vanoli che mantiene il comando, ma Cantù risponde colpo su colpo. Okeke firma il sorpasso canturino, ma Veronesi risponde con una tripla. Nel finale Grant e Burns provano a lanciare Cremona, ma Green segna il canestro del 27-25. Ballo riporta avanti l’Acqua S.Bernardo, ma la Vanoli rimane incollata. Cremona riesce però a trovare un break chiuso dal canestro di Casarin per il +7. Sneed scuote Cantù e con nove punti consecutivi riporta l’Acqua S.Bernardo al comando della gara. I biancoblù vanno al riposo avanti 42-47. Willis segna subito una tripla, ma Basile risponde correggendo l’errore di Ballo. Sneed segna la tripla del +8. Willis e Durham segnano due triple, riportando un solo punto di distanza tra le due squadre. Green trova due liberi preziosi, che valgono il 65-68 con cui termina il terzo quarto. L’Acqua S.Bernardo apre l’ultimo periodo con una fiammata del duo Sneed-Okeke, che vale il nuovo massimo vantaggio a +11. La Vanoli non molla e torna a -3. Anigbogu pareggia la gara. Bortolani interrompe il parziale dei padroni di casa, ma Willis firma la tripla del sorpasso. Veronesi e Willis portano Cremona a +6. Green e Sneed tengono vive le speranze canturine. A 37 secondi dalla fine la Vanoli è avanti di due lunghezze. Durham sbaglia e Green subisce fallo, convertendo tutti e tre i liberi a disposizione. Willis segna e trova il fallo, è la giocata che decide la partita.

Il tabellino

VANOLI CREMONA – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 89 – 87 (27-25, 15-22, 23-21, 24-19)

Vanoli Cremona: Anigbogu 16, Willis 25, Jones 2, Casarin 5, Grant 4, Galli, Veronesi 12, Burns 5, Durham 11, Ndiaye 9.

Acqua S.Bernardo Cantù: Chiozza, Moraschini, De Nicolao 2, Ballo 12, Bortolani 10, Sneed 30, Basile 4, Green 15, Ajayi 6, Okeke 8.

Arbitri: Gonella, Bettini, Nicolini.

Le parole del coach

Così Walter De Raffaele post partita: