Pallacanestro Cantù sconfitta da Torino

Sconfitta per la Pallacanestro Cantù che non riesce a interrompere la striscia di vittorie di Torino. I padroni di casa salgono in cattedra nell’ultimo quarto e condannano i biancoblù alla sconfitta.

Torino-Pallacanestro Cantù: la gara

Con i rientri di Hogue e De Nicolao è Okeke a rimanere in tribuna. Torino tiene un ritmo altissimo fin dai possessi iniziali, ma nei primi minuti si segna con il contagocce. I padroni di casa si affidano ad Ajayi, ma Valentini e Basile tengono Cantù in scia. Moraschini confeziona nel finale il primo vantaggio dei biancoblù, che chiudono avanti 14-15.

L’impatto in uscita dalla panchina di Osatwna e Montano permette ai gialloblù di guadagnare due possessi di vantaggio. La Reale Mutua va vicina in più occasioni a portare il divario in doppia cifra, ma l’Acqua S.Bernardo reagisce e torna a -1. Cantù torna al comando della gara grazie a una tripla di Baldi Rossi. L’ultimo canestro è però di Taylor e Torino va così all’intervallo sul 38-37.

Anche il secondo tempo inizia a un ritmo alto, ma questa volta è l’Acqua S.Bernardo a spingere sull’acceleratore trovando il massimo vantaggio a +7. Coach Moretti ferma il gioco e Torino ha la forza per annullare il gap. Il finale di quarto è caratterizzato da sorpassi e controsorpassi, ma l’ultima parola è dei padroni di casa che a 10’ dal termine comandano 63-59.

Torino sulle ali dell’entusiasmo vola a +9, trascinata da un Ajayi incontenibile. McGee prova ad accendersi e, con il contributo di Basile, riporta Cantù a -4. È ancora Ajayi a rispondere però, toccando quota 30 punti personali con la schiacciata che riporta Torino a +8. L’Acqua S.Bernardo non riesce più a reagire, i gialloblù allungano ancora e mettono al sicuro l’ottava vittoria consecutiva.

Il tabellino

REALE MUTUA TORINO – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 85 – 70 (14-15, 24-22, 25-22, 22-11)

Acqua S.Bernardo Cantù: Valentini 13, Baldi Rossi 7, Moraschini 5, De Nicolao, Piccoli, Beltrami N.E., Basile 23, Hogue 10, Riismaa 3, McGee 7, Possamai 2.

Reale Mutua Torino: Taylor 10, Seck, Schina 17, Gallo, Osatwna 4, Montano 10, Landi 2, Garuzzo N.E., Severini 10, Ajayi 30, Ladurner 2.

Arbitri: Maschio, Giovannetti, Martellosio.