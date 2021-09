Ieri, nell’elegante Circolo Golf Villa d’Este di Montorfano, è andata in scena la presentazione ufficiale di staff e giocatori di Pallacanestro Cantù.

Pallacanestro Cantù serata con i partner al circolo golf Villa d'Este

La serata, dedicata esclusivamente ai partner biancoblù, che hanno risposto quasi nella loro intera totalità, è stata condotta dai noti giornalisti Fabrizio Biasin, penna del quotidiano Libero e opinionista per radio e tv; e Federica Lodi, volto di Sky Sport. Ad aprire l’evento per gli onori di casa il vicepresidente del Circolo Golf, nonché presidente della commissione sportiva, Antonio Munafò. A seguire, l’abbraccio e i ringraziamenti del Presidente di Pallacanestro Cantù, Roberto Allievi, rivolti a tutti i presenti e al CdA del club. Quindi, gli interventi delle Istituzioni: Andrea Polichetti (Prefetto di Como), Giuseppe De Angelis (Questore di Como), Alessandro Fermi (Presidente del Consiglio Regionale di Regione Lombardia) e Giuseppe Molteni (Vicesindaco Comune di Cantù).

Il momento clou della serata si è poi aperto, come da copione, con la presentazione di staff e giocatori; per ultimo il capitano della S.Bernardo-Cinelandia Park, Luigi Sergio, in linea con le ambizioni del club. Ampio spazio, sul finire di serata, agli interventi di coach Marco Sodini e della dirigenza. A chiudere il tradizionale appuntamento dedicato agli sponsor biancoblù l’Amministratore Delegato di Cantù Next, Andrea Mauri, nonché Consigliere Delegato di Pallacanestro Cantù. Grazie al supporto dell’amministrazione comunale di Cantù, seguirà un’altra presentazione - in programma martedì 28 settembre - rivolta ai sostenitori canturini. Pallacanestro Cantù fornirà nei prossimi giorni maggiori informazioni e modalità per partecipare all’evento.