Pallacanestro Cantù sfida Urania, coach Brienza: "Partita complicata, occhio a Gentile"

La ventitreesima giornata del campionato di A2 vedrà protagonista l’Acqua S.Bernardo Cantù, che giocherà in trasferta al PalaLido di Milano. Alle 20.45 di oggi, venerdì 24 gennaio, i biancoblù sfideranno i padroni di casa dell’Urania Milano in una sfida che, in caso di vittoria, gli permetterebbe di agganciare, almeno per una notte, la vetta della classifica.

Pallacanestro Cantù sfida Urania: focus sugli avversari

Dopo aver sfiorato la qualificazione alle FinalFour di Coppa Italia, l’Urania è reduce da una leggera flessione che l’ha portata a perdere le ultime due partite. Il campionato degli uomini di coach Marco Cardani, che guidano il gruppo di squadre al quinto posto, resta però estremamente positivo. Il trascinatore della squadra è indubbiamente Alessandro Gentile, che con i suoi 19.5 punti a partita è il secondo realizzatore dell’intera lega. Tutti gli esterni titolari dell’Urania sono però in grado di superare la doppia cifra di media, visto che la guardia americana Giddy Potts produce 11.6 punti e il play Alessandro Amato abbina ai suoi 5.7 assist di media anche 10.1 punti. Sfiora soltanto la doppia-doppia di media il centro Ike Udanoh, che garantisce però una presenza in area fondamentale, tanto da rientrare nella top5 del campionato sia per rimbalzi sia per palloni recuperati. Il quintetto milanese è completato dall’ala Matteo Cavallero, prodotto del settore giovanile dell’Urania che nelle ultime uscite ha guadagnato il posto a favore di Gianmarco Leggio, la cui duttilità in attacco viene così inizialmente preservata per aumentare la pericolosità offensiva della panchina. A garantire fosforo in regia c’è il play Lorenzo Maspero, che ha il compito di innescare il miglior realizzatore delle seconde linee dell’Urania: Luca Cesana. La guardia ex Cantù sta crescendo partita dopo partita e realizza ora 7.8 punti di media. La panchina di Milano è completata dal centro Kevin Ndzie, arrivato a gennaio da Brindisi per sostituire il partente Giordano Pagani.

Le parole di coach Brienza

Ieri, durante la conferenza stampa di rito, a parlare è stato coach Nicola Brienza.