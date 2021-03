Pallacanestro Cantù si è spento Romeo Bianchi

Pallacanestro Cantù in lutto. Si è spento Romeo Bianchi, ex giocatore e dirigente del club canturino.

Il doloroso annuncio in una nota del club.

“Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù si stringe attorno allo storico ex fisioterapista, Christian Bianchi, ora all’AC Milan, per la scomparsa dell’amato padre, Romeo. Con un lungo passato in biancoblù, Romeo Bianchi è stato certamente un simbolo per Pallacanestro Cantù, prima nelle vesti di giocatore, poi in quelle di dirigente. Alla famiglia Bianchi va l’abbraccio di tutto il club”.