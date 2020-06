S.Bernardo-Cinelandia Pallacanestro Cantù oggi, sabato 6 giugno, ufficializza la conferma di Andrea Pecchia per la prossima stagione sportiva. In maglia canturina, l’esterno classe 1997 ha archiviato lo scorso campionato con 7.7 punti, 4.5 rimbalzi e 1.2 assist di media in poco meno di 25 minuti a gara. Nell’ultima stagione Pecchia si è messo in luce come uno dei migliori giovani italiani del campionato, guadagnandosi la convocazione in Nazionale maggiore nel mese di febbraio e venendo nominato, in occasione della 12esima giornata di LBA, “Miglior Italiano” del turno.

Pallacanestro Cantù si tiene stretto il suo gioiello: ufficiale il rinnovo di Andrea Pecchia

“La conferma di Pecchia rappresenta un importante segnale di continuità che premia il lavoro della società”, commenta Andrea Mauri, amministratore delegato di Pallacanestro Cantù. “Siamo molto soddisfatti di proseguire il nostro percorso insieme ad Andrea”, fa eco il general manager Daniele Della Fiori. “Pecchia ci potrà dare un importante contributo sfruttando l’esperienza e la sicurezza nei propri mezzi, acquisita con un anno di esperienza da protagonista in Serie A”.

La soddisfazione del cestista “Per me la scelta migliore”

“La scelta di rimanere a Cantù – spiega Pecchia – è la migliore per il prosieguo della mia carriera. Qui mi sono trovato davvero bene e avevo il forte desiderio di continuare a lavorare con coach Cesare Pancotto, che ha sempre dimostrato di aver fiducia in me. A Cantù mi sono affezionato a tutti: dai tifosi allo staff, passando per i vertici societari, che hanno svolto un lavoro eccellente nella ripartenza. Ringrazio questa società, blasonata sia in ambito italiano sia europeo, per avermi permesso di arrivare sino alla Nazionale maggiore. Avevo troppa voglia di continuare con questi colori e sono sicuro che ci divertiremo”.