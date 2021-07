Pallacanestro Cantù: Antonello Sorci è il nuovo video analyst

Nuovo innesto nello staff tecnico della Pallacanestro Cantù e del PGC: Antonello Sorci entra a far parte delle due realtà canturine con il doppio ruolo di video analyst per lo staff della San Bernardo-Cinelandia Park nonché di capo-allenatore dell’Under 16 Eccellenza per il Progetto Giovani Cantù.

La carriera di Antonello Sorci

Classe 1988, nativo di Alghero, è in Sardegna che Sorci comincia la sua carriera da allenatore tra le fila della Dinamo2000, guidando diverse compagini giovanili e senior. Nel 2016, inoltre, assume il ruolo di Responsabile Tecnico Territoriale Sardegna, mentre nell’estate del 2019, in veste di assistente allenatore, vince una medaglia di bronzo agli Europei U16 con i colori della Nazionale italiana. Nelle ultime due stagioni guida i roster Under 15, Under 16 e Under 18 Eccellenza della Pallacanestro Brescia.

"Quando mi è arrivata la chiamata, non ci ho pensato due volte"

"Sono davvero molto felice di poter entrare a far parte di una società storica come Pallacanestro Cantù e di una realtà importante come il settore giovanile del Progetto Giovani Cantù - ha raccontato Sorci - Nelle scorse settimane, prima di rientrare in Sardegna, ho avuto il piacere di far visita a quella che sarà la mia nuova casa, e di conoscere alcuni membri dello staff. Fin da subito ho notato grandi competenze e voglia di partire alla grande con questo nuovo progetto. Confesso: quando mi è arrivata la chiamata di Cantù, non ci ho pensato due volte".

"La prospettiva di far parte dello staff della Prima Squadra, mantenendo al tempo stesso un collegamento significativo con i giovani, è un progetto tecnico che mi stimola parecchio. In questi anni, poi, ho avuto modo di incontrare spesso Cantù sul campo durante le partite giovanili, e ogni volta ho avuto l’impressione di una grande organizzazione e di un modello tecnico preciso - ha concluso il nuovo video analyst - Ringrazio quindi le società per avermi scelto, e non vedo l’ora di poter cominciare per dare il mio contributo e crescere insieme a loro".