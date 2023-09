Pallacanestro Cantù: squadra e staff presentati a sponsor e autorità

Si è tenuta ieri sera, giovedì 7 settembre 2023, nella splendida cornice di Villa Raimondi a Vertemate con Minoprio la presentazione a sponsor e autorità dell'Acqua S.Bernardo Cantù 2023/24. La serata, condotta con maestria da Mino Taveri, è stata l'occasione per il primo incontro tra la squadra e tutti i partner della società, prima dell'inizio della nuova stagione.

Gli onori di casa del presidente di Fondazione Minoprio, Elias Bordoli, hanno aperto la serata insieme al discorso di benvenuto del presidente di Pallacanestro Cantù, Roberto Allievi che ha ribadito in un'occasione come questa quanto uno dei punti di forza della società sia proprio il poter contare su una proprietà diffusa, che simboleggia a tutti gli effetti l'unione con le aziende del territorio.

Gli interventi delle autorità

A seguire, la parola è andata ad Andrea Polichetti, prefetto di Como, che ha sottolineato come Cantù sia un sinonimo di eccellenza in tutta la provincia e come questa eccellenza possa essere d'esempio per tutta la popolazione, a partire dai più giovani. Un valore ribadito anche dal vicario del questore di Como, Paola Capozzi. A chiudere gli interventi delle autorità, in rappresentanza del Comune di Cantù, il vicesindaco Giuseppe Molteni ha sottolineato come la Pallacanestro sia un simbolo dell'identità dell'intera città, senza dimenticare di ricordare come il grande obiettivo sia quello di riportare la squadra ad avere un campo di gioco a Cantù.

Parola all'Acqua S.Bernardo

Prima della passerella della squadra, sul palco è salito per portare i suoi saluti anche Antonio Biella, direttore generale di Acqua S.Bernardo, che per il sesto anno consecutivo sarà il main sponsor di Pallacanestro Cantù. Al termine del suo discorso, è iniziata la sfilata di tutti i giocatori che hanno risposto alle domande di Mino Taveri e salutato tutti i presenti, con il neo capitano Filippo Baldi Rossi e coach Romeo Sacchetti chiamati sul palco per ultimi e accolti da grandi applausi della sala.

La serata è stata chiusa dai discorsi finali del direttore sportivo Fabrizio Frates e del general manager Alessandro Santoro, che hanno introdotto sfide e obiettivi per la stagione che prenderà il via ufficialmente sabato 9 settembre, con la prima gara di Supercoppa con Monferrato.

E la presentazione in piazza?

La squadra sarà presentata a tutti tifosi in un evento pubblico a Cantù, sabato 16 settembre. Pallacanestro Cantù comunicherà nei prossimi giorni tutti i dettagli sull’evento.