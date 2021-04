Pallacanestro Cantù alle 19.30 scontro diretto Acqua San Bernardo-Reggio Emilia

Pallacanestro Cantù si è già aperto il 28° turno stagionale di serie A1.

Pallacanestro Cantù un successo garantirebbe l’aggancio a quota 18 punti a due giornate dalla fine

Serata cruciale per la Pallacanestro Cantù che oggi alle 19.30 a Desio ospita per il 28° turno stagionale di A1 l’Unahotels Reggio Emilia con il doppio obiettivo di vincere e agganciare a quota 18 proprio il team emiliano. Anzi un successo garantirebbe alla squadra di coach Piero Bucchi di portarsi 2-0 negli scontri diretti visto che nel match d’andata giocato il 26 dicembre scorso l’Acqua San Bernardo si impose in trasferta per 78-68.

“Ci attende una partita ovviamente importante – ha commentato coach Bucchi in sede di presentazione – non solo per l’attuale posizione di classifica delle due squadre, che ne comporta una evidente necessità di fare punti da parte sia di Cantù sia di Reggio; ma anche per l’importanza in sé dello scontro diretto. C’è, dunque, da aspettarsi un grande desiderio di vincere da ambedue le parti. Per questo occorrerà affrontare il match con una forte determinazione”.

I precedenti

Sono in totale 53 le partite disputate tra Pallacanestro Cantù e Pallacanestro Reggiana: canturini avanti 29 a 24 nel conto delle vittorie. Il match d’andata di questa stagione, giocato a Bologna il 26 dicembre scorso, è stato vinto da Cantù per 68-78; quindi un vantaggio importante nell’ottica del doppio confronto, in caso di arrivo a pari punti con Reggio Emilia. Nel successo post natalizio il top scorer biancoblù fu Jazz Johnson, autore di 15 punti; 14 per Jaime Smith. Infine, nella gara di andata, Maarty Leunen giocò una delle sue migliori partite della stagione, segnando 6 punti, catturando 12 rimbalzi e distribuendo ben 7 assist. Ai biancorossi, invece, non bastarono i 22 punti di Taylor.

La partita, trasmessa in diretta su Eurosport Player sarà arbitrata dai signori Carmelo Lo Guzzo, Alessandro Martolini e Alessandro Nicolini.

Programma del 28° turno stagionale

Sabato 17 aprile ore 20.15 Milano-Virtus Bologna 94-84; domenica 18 ore 12 Brescia-Sassari 82-94; ore 17 Trieste-Pesaro; ore 18 Venezia-Fortitudo; ore 18.30 Treviso-Varese; ore 19.30 Cantù-Reggio Emilia; ore 20.45 Brindisi-Cremona. Riposa Trento.

Classifica aggiornata serie A1

Olimpia Milano 40; Brindisi 38; Virtus Bologna 36; Venezia 32; Sassari 30; Treviso 28; Trieste, Trento 22; Pesaro, Cremona 20; Brescia, Fortitudo Bologna, Varese, Reggio Emilia 18; Acqua San Bernardo Cantù 16.

Programma del 29° turno stagionale

Domenica 25 aprile ore 20.30 Pesaro-Milano, Sassari-Reggio Emilia, Trento-Brindisi, Fortitudo Bologna-Cantù, Varese-Trieste, Venezia-Treviso, Cremona-Brescia. Riposa Virtus Bologna.