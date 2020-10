Pallacanestro Cantù stasera in posticipo contro Pesaro

Pallacanestro Cantù aperto il 2° turno del massimo campionato.

Pallacanestro Cantù nell’anticipo Reggi Emilia ieri sera ha sbancato Trento del coach canturino Nicola Brienza

Torna in campo la Pallacanestro Cantù che stasera per il 2° turno di campionato di serie A1 ospiterà alle ore 20.45 Pesaro in quello che per la squadra di coach Cesare Pancotto rappresenta l’esordio casalingo dopo il ko di sette giorni fa a Bologna. Palla a due come detto a Desio alle ore 320.45 con diretta televisiva su Raisport. Intanto la seconda giornata del massimo campionato è stata aperta ieri sera dal successo corsaro di Reggio Emila a Trento lasciando a quota 0 la squadra del coach canturino Nicola Brienza.

Programma del 2° turno di A1

Ieri sabato 3 ottobre Trento-Reggio Emila 81-87; oggi domenica 4 ore 16.30 Cremona-Venezia, ore 17 Milano-Treviso, ore 17.30 Brescia-Virtus Bologna, ore 18,15 Sassari-Trieste, ore 18.30 Fortitudo Bologna-Varese, ore 19 Brindisi-Virtus Roma, ore 20.3545 Acqua San Bernardo Cantù-Pesaro.

Classifica aggiornata serie A1

Milano, Virtus Bologna, Trieste, venezia, varese, sassari, Roma, Treviso, Feggio Emilia* 2; Xantù, Brescia, Fortitudo Bologna, pesaro, Brindisi, Cremona, trento* 0.

(+ 1 gara in più)