Pallacanestro Cantù stasera l’Acqua San Bernardo all’assalto di Treviso

Pallacanestro Cantù si è aperto ieri il 20° turno del campionato di serie A

Pallacanestro Cantù: alle 18.30 a Desio il team brianzolo torna in campo

Match day per la Pallacanestro Cantù, che dopo una lunga sosta per la Coppa Italia e gli impegni europei della Nazionale italiana torna oggi a giocare in campionato. Campionato che per la verità ha aperto il suo 20° turno stagionale già ieri sera, con tre anticipi che hanno salutato i successi casalinghi di Virtus Bologna, Sassari e Brindisi. Visto il ko esterno di Varese a Bologna, quella di oggi per l’Acqua San Bernardo è un’occasione per staccarsi dall’ultimo posto. Per farlo però il team di coach Piero Bucchi dovrà superare un ostacolo tosto come quello di Treviso (ore 18.30 arbitri Rossi-Sardella-Bongiorni). Per Piero Bucchi una sfida da ex contro quella Treviso che dal 1999 al 2001, come Benetton, guidò alla conquista della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana. Erano altri tempi ovviamente, ma anche la partita di oggi mette in palio punti pesanti. Ricordiamo che all’andata la partita fu giocata dopo un rinvio per problemi di positività e vinse Treviso per 89-82. Da segnalare che in questo turno su tutti i campi della Serie A UnipolSai sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Gianni Corsolini, tra i fondatori della Lega Basket Serie A, di cui è stato anche presidente, membro dal 2009 della Hall Of Fame della Federazione italiana pallacanestro oltre che presidente dell’Usap e per anni dirigente di primo piano della Pallacanestro Cantù.

Programma del 20° turno stagionale e lo striscione degli Eagles

Sabato 27 febbraio Virtus Bologna-Varese 85-76, Sassari-Venezia 95-88, Brindisi-Trieste 81-74; domenica 28 febbraio ore 12 Cremona-Trento, ore 17 Milano-Fortitudo Bologna, ore 18.30 Cantù-Treviso, ore 20.45 Brescia-Reggio Emilia. Riposa Pesaro. Esplicito lo striscione appeso dagli Eagles fuori dal PalaDesio, chiamando la squadra canturina a una prova di carattere.

Classifica aggiornata serie A1

Olimpia Milano 30; Sassari, Brindisi, Virtus Bologna 26; Venezia 24; Trieste, Pesaro 18; Treviso, Brescia 16; Reggio Emilia 14; Trento, Cremona, Fortitudo Bologna 12; Acqua San Bernardo Cantù , Varese 10.