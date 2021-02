Pallacanestro Cantù stasera l’Acqua San Bernardo in Laguna contro la Reyer 

Pallacanestro Cantù oggi si completa il 19° turno del campionato di A1 maschile.

Pallacanestro Cantù per il team di coach Piero Bucchi serve un’impresa alle ore 1830 contro la Venezia tricolore

Game day per la Pallacanestro Cantù che oggi alle 18.30 torna in campo per il 19° turno stagionale, ospite della Reyer Venezia. Una sfida tosta per il team di coach Piero Bucchi che punta a un bis straordinario sul campo dei campioni d’Italia dopo la bella vittoria ottenuta all’esordio contro Varese settimana scorsa. Impegno gravoso quello al Palataliercio contro i lagunari di coach Walter De Raffaele che stanno vivendo un ottimo momento reduci da ben cinque vittorie di fila. Ricordiamo che nel match d’andata giocato a a Desio Venezia s’impose il 18 ottobre scorso per 67-75. Nei due anticipi del turno sono arrivate due vittorie esterne: prima quella di ieri seramessa a segno da Sassari sul campo della Fortitudo Bologna e oggi a mezzogiorno quella di Brescia a Trieste. Ricordiamo che dopo questo turno il campionato si fermerà per quasi tre settimane per lasciare il posto a Coppa Italia e gli impegni delle nazionali.

Programma del 19° turno stagionale

Sabato 6 febbraio 2021 alle 20 Fortitudo Bologna-Sassari 79-89; domenica 7 ore 12 Trieste-Brescia 78-81; ore 16 Varese-Cremona; ore 17 Trento -Pesaro; ore 18.30 Venezia-Cantù; ore 19 Treviso-Brindisi; ore 20.45 Reggio Emilia-Virtus Bologna. Riposa Milano.

Classifica aggiornata serie A1

Olimpia Milano 30; Sassari 24; Brindisi, Virtus Bologna, Venezia 22; Trieste 18; Pesaro, Treviso 16; Reggio Emilia, Brescia 14; Trento, Cremona, Fortitudo Bologna 12; Acqua San Bernardo Cantù 10; Varese 8.