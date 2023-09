Pallacanestro Cantù: stasera si torna in campo per la Supercoppa, di fronte c'è Torino

Stasera la Pallacanestro Cantù torna in campo, questa volta in trasferta, per chiudere gli impegni del gironcino A di Supercoppa Lnp. Coach Meo Sacchetti e i suoi arrivano da una buona prestazione, un 96 a 72 con qualche dettaglio ancora da limare, contro la Novipiù Monferrato e ora cercano la seconda vittoria per avere la certezza di accedere al turno successivo, ovvero i quarti di finale.

Ancora coach Ciani

La palla a due spiccherà il volo alle 20.30 e di fronte a lei Cantù troverà un'agguerrita Reale Mutua Torino. Dopo la finale playoff persa con Pistoia anche quest'anno la Reale Mutua Torino promette di essere una delle squadre coinvolte nella lotta per la promozione. Dalla panchina il confermatissimo coach Ciani, che è anche il primo dei tanti ex di questa partita avendo allenato anche Cantù nella stagione 1999-00, guiderà una squadra che ha mantenuto per gran parte l'ossatura della scorsa annata.

A partire dalla cabina di regia, ruolo in cui continueranno ad alternarsi Luca Vencato e Matteo Schina. Al loro fianco una delle principali bocche da fuoco della squadra sarà l'americano Keon Kennedy, al primo anno in Europa dopo aver terminato la carriera universitaria in patria, mentre l'altro straniero è un altro volto conosciuto anche a Cantù: Donte Thomas, ala vista in biancoblu per una stagione nel 2020-21.

Il suo è l'unico nome nuovo del settore lunghi della Reale Mutua, visto che completano il reparto il giovane prodotto del vivaio torinese Gianluca Fea e Federico Poser, pronto a prendersi il posto di centro titolare dopo un convincente primo anno in cui ha sfiorato la doppia cifra di media, e infine Marco Cusin, ennesimo ex della partita. Completano la squadra altre due conferme, come il

capitano Simone Pepe e Niccolò De Vico, e un nuovo acquisto, Matteo Ghirlanda, in arrivo da Monferrato.

La diretta, forse...

Al momento la società di casa non ha previsto una diretta video per la partita, eventuali novità verranno comunicate sui nostri canali social.