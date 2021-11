Pallacanestro Cantù stop per Severini

Stop per Giovanni Severini dopo il k.o. subito contro Trapani.

"Pallacanestro Cantù comunica che a seguito della distorsione alla caviglia sinistra riportata dall’atleta Giovanni Severini in occasione della partita disputata a Trapani, gli esami strumentali effettuati hanno escluso fratture e altri danni strutturali di rilievo. Il rientro in campo del giocatore è stimato in un periodo indicativo di due settimane".