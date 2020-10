Pallacanestro Cantù stoppata a casa, Milano ancora imbattuta

Pallacanestro Cantù: chiuso il 5° turno d’andata di serie A1 maschile.

Pallacanestro Cantù: dietro la capolista Olimpia resistono Venezia e Brindisi

Mentre la Pallacanestro Cantù è stata costretta a non partire per Treviso e rinviare la gara di ieri sera, si è concluso il 5° turno di serie A1 che ha confermato la leadership dell’imbattuta Olimpia Milano. Dietro a due lunghezze resistono Venezia e Brindisi. Sul fondo importante passo avanti di Trento che doma all’overtime Cremona. Cantù di coach Cesare Pancotto dovrebbe tornare in campo per il 6° turno sabato 31 ottobre in casa contro Trieste ma il condizionale è d’obbligo e ora bisogna vedere come evolve la situazione interna al gruppo squadra.

Programma del 5° turno d’andata

Sabato 24/10 ore 20.30 Reggio Emlia-Brescia 83-67, Varese-Virtus Bologna 75-85; domenica 25 ore 17 Fortitudo-Milano 71-82, ore 17.39 Venezia -Sassari 99-92; ore 18 Roma-Pesaro 69-84; ore 19 Treviso-Cantù rinviata; ore 19.30 Trieste-Brindisi 76-79, ore 20.45 Trento-Cremona 85-83 dts.

Classifica aggiornata serie A1

Milano 10; Venezia, Brindisi 8; Virtus Bologna, Reggio Emilia, Sassari 6; Cremona, Trieste, Varese, Cantù, Brescia, Trento 4; Roma, Treviso, Fortitudo Bologna, Pesaro 2.

Programma del 6° turno d’andata

Sabato 31/10 ore 20 Brescia-Roma, Cantù-Trieste; domnieca 1/11 Pesaro-Cremona, Venezia-Virtus Bologna, Milano-Trento, Reggio Emilia-Treviso, Sassari-Varese, Brindisi-Fortitudo Bologna.