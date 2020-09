Pallacanestro Cantù subito a segno tutte le grandi favorite per il titolo

Pallacanestro Cantù i risultati del 1° turno di serie A1 maschile 2020/21.

Pallacanestro Cantù il team brianzolo domenica prossima cercherà riscatto nell’esordio casalingo contro Pesaro

E’ iniziato il campionato di serie A1 2020/21 e non ha regalato il colpo a sorpresa della Pallacanestro Cantù caduta sul campo della Virtus Segafredo Bologna una delle grandi favorite per il titolo. Di fatto il 1° turno di serie A1 ha detto che hanno vinto tutte le grandi del torneo: oltre alla Virtus a segno anche l’Olimpia Milano reduce dal successo in Supercoppa Italiana corsara a Reggio Emilia, Sassari che ha sbancato Pesaro e Venezia che ha regolato Brindisi. Bene anche Varese nel derby con Brescia ma anche Treviso contro la Trento di coach Brienza e Roma a spese della Fortitudo Bologna così come Trieste che ha demolito Cremona. Domenica prossima per Cantù esordio casalingo contro Pesaro.

Tutti i risultati del 1° turno di serie A1 maschile

Treviso-Trento 84-80

Roma-Fortitudo Bologna 81-76

Varese-Brescia 94-89

Reggio Emilia-Milano 71-87

Trieste-Cremona 102-77

Pesaro-Sassari 85-95

Virtus Bologna-Cantù 84-65

Venezia-Brindisi 75-67

Classifica

Milano, Trieste, Sassari, Varese, Virtus Bologna, Venezia, Roma, Treviso 2; Cantù, Trento, Brescia, Cremona, Brindisi, Fortitudo Bologna, Pesaro, Reggio Emilia, 0

Prossimo turno 2° andata

Sabato 3/10 Trento-Reggio Emilia; Domenica 4/10 ore 12.30 Cremona-Venezia; ore 17 Milano-Treviso; ore 17.30 Brescia Virtus Bologna; ore 18.15 Sassari-Trieste; ore 18.30 Fortitudo Bologna-Varese; ore 19 Brindisi-Roma; ore 20.30 Cantù-Pesaro.

Il tabellino di Virtus Segafredo Bologna-Acqua S.Bernardo Cantù 84-65

(25-15, 20-15; 20-14, 19-21)

Bologna: Tessitori 13, Deri, Abass 12, Pajola 8, Alibegovic 7, Markovic 2, Ricci, 3 Adams 11, Hunter 8, Weems 6, Teodosic 8, Gamble 6. All. Djordjevic

Cantù: Thomas 4, Smith 13, Kennedy 13, Woodard 6, Procida 5, Leunen 3, La Torre 8, Caglio n.e., Bayehe 1, Baparapè n.e., Johnson 12, Pecchia. All. Pancotto

Arbitri: Baldini, Borgioni e Capotorto.