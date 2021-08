Si rafforza la partnership tra Pallacanestro Cantù e Tabu Spa. L’azienda canturina, eccellenza italiana nella tintoria del legno, sarà "Gold Sponsor" della formazione biancoblù in Supercoppa, apponendo il suo logo sulle divise e sulle sopramaglie ufficiali utilizzate dalla squadra di coach Sodini nella competizione e brandizzando nell’occasione le lunette del PalaDesio.

Pallacanestro Cantù: Tabu "Gold Sponsor" in Supercoppa

Tabu, già Official Sponsor della società brianzola dalla primavera del 2019, dimostra così nuovamente il proprio appoggio al progetto sportivo e aziendale del club del Presidente Allievi in una collaborazione che vivrà un altro momento importante nel mese di novembre durante il Festival del Legno 2021.

"Voglio ringraziare Andrea Tagliabue, che, oltre a essere sponsor del club, socio e membro del Consiglio di Amministrazione di Cantù Next, ha deciso di sostenere ulteriormente la Pallacanestro Cantù nel suo progetto di rilancio sportivo che inizia in questa stagione proprio dalla Supercoppa - commenta il Consigliere Delegato di Pallacanestro Cantù, Andrea Mauri - Tabu è un’eccellenza canturina a livello internazionale ed è per la nostra società un enorme motivo di prestigio poter avere il suo logo sulla divisa".

L'azienda canturina Tabu

L’azienda Tabu, nata nel 1927 a Cantù e presente oggi in oltre 60 paesi nel mondo, produce piallacci naturali tinti e multilaminari, raccolti nella prodigiosa Collezione 555.18, intarsi industriali (Collezione Radiche&Graffiti), superfici tridimensionali (Collezione Groovy) e linee di pavimenti in legno con lo strato nobile tinto nello spessore. Completa la gamma la Collezione Skeens Tabu boiserie. Tabu è un acronimo del nome della famiglia Tagliabue, che l’ha fondata tre generazioni fa, ed è un’autentica sartoria del legno che sviluppa incessantemente i segreti della tecnologia tintoria applicata a decine di specie legnose.

"Tutte le iniziative - commenta Andrea Tagliabue, Vicepresidente di Tabu S.p.A. - che hanno una ricaduta positiva e strutturale sul territorio sono per la nostra azienda un impegno imprescindibile che assolviamo con grande piacere ed entusiasmo. Siamo pertanto felici di sostenere una realtà importante della nostra città come la Pallacanestro Cantù e di vivere al suo fianco questa esperienza in Supercoppa che speriamo sia ricca di soddisfazioni sportive".