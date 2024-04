Pallacanestro Cantù torna a vincere: battuta Piacenza

L’Acqua S.Bernardo Cantù riesce a piegare una Assigeco Piacenza che dà battaglia sino agli ultimi minuti. Per i biancoblù alla fine sono 5 i giocatori in doppia cifra in una importantissima vittoria di squadra.

Pallacanestro Cantù: la gara

La schiacciata di Nikolic apre la partita, Piacenza risponde presente e nella prima metà del quarto regna l’equilibrio. Il canestro di Burns e la successiva tripla di Nikolic consentono all’Acqua S.Bernardo di guadagnare un vantaggio di due possessi. Filoni e Veronesi riportano però la gara in equilibrio. L’ultimo canestro è di Burns, che manda Cantù alla prima pausa avanti 22-20. L’Assigeco impatta subito la gara, ma Cantù rimane al comando grazie ai punti di Young. Gli ospiti rimangono però sempre in scia e la partita rimane in equilibrio. Gallo e D’Almeida portano Piacenza davanti negli ultimi possessi, la tripla di Nikolic non trova il canestro e le squadre vanno al riposo sul 37-42.

Gli americani dell’Acqua S.Bernardo si caricano l’inseguimento sulle spalle e riportano Cantù a un solo possesso di distanza. A metà quarto due liberi di Young consentono l’aggancio. Piacenza continua a dare battaglia sotto i tabelloni con Skeens. Berdini segna la tripla del sorpasso e Hickey prova a consolidare il vantaggio biancoblù con una fuga in contropiede. Nel finale Piacenza accorcia a cronometro fermo. Il quarto si chiude 59-57.

La tripla di Moraschini consente all’Acqua S.Bernardo di guadagnare il +5, ma ancora una volta gli ospiti tornano a contatto. Baldi Rossi colpisce da tre, ma Sabatini replica e il punteggio non si schioda dalla parità. Si entra negli ultimi 90” con Cantù avanti di una lunghezza. Baldi Rossi appoggia al vetro il +3. Sabatini fa 2/2 ai liberi, ma Bucarelli rifirma il possesso pieno di vantaggio. Hickey in penetrazione allunga ancora, Piacenza non trova il canestro e Moraschini la chiude ai liberi. Finisce 79-75.

Il tabellino

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – ASSIGECO PIACENZA 79 – 75 (22-20, 15-22, 22-15, 20-18)

Acqua S.Bernardo Cantù: Baldi Rossi 11, Berdini 3, Nikolic 11, Nwohuocha, Tarallo N.E., Bucarelli 3, Hickey 14, Burns 7, Moraschini 13, Young 17, Clerici N.E., Cesana.

Assigeco Piacenza: Gallo 6, Joksimovic N.E., D’Almeida 6, Veronesi 15, Querci N.E., Skeens 9, Bonacini 8, Serpilli 4, Gherardini N.E., Sabatini 13, Filoni 14.

Arbitri: Vita, Tallon, Calella.

Spettatori: 3088