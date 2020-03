Pallacanestro Cantù torna in campo ma senza i tifosi: per loro una lettera a cuore aperto della società

Pallacanestro Cantù è pronta a tornare in campo dopo un mese di stop per via dell’emergenza Coronavirus. Lo farà in un PalaDesio a porte per un derby lombardo importante contro Vanoli Basket Cremona, in incontro valido per la 24esima giornata di Legabasket Serie A 2019-’20.

Quindi aggiunge: “Tuttavia, in un momento in cui l’Italia è in apprensione, il pensiero che si parli di sport mi reca piacere. Lo sport ha una funzione sociale significativa, pertanto, nonostante tutto, è proprio attraverso lo sport che possiamo cercare di dare un segnale di normalità a tutto ciò che oggigiorno intorno a noi, invece, di normale ha ben poco”.

A commentare il ritorno in campo è coach Cesare Pancotto , capo allenatore di Cantù: “Un pensiero sull’odierna emergenza sanitaria. In questi giorni stiamo tutti vivendo tempi difficili. Tutte le società, tutti i tifosi, tutti i giocatori, tutta Italia. A questo proposito, mi vengono in mente due parole importanti: rispetto e senso di responsabilità. Li dobbiamo all’attuale situazione sociosanitaria nazionale, li dobbiamo al pubblico e li dobbiamo a chi mette cuore e sudore in mezzo al campo, e in questo caso parlo dei giocatori”.

“Calandomi sulla realtà sportiva, a partire da questa domenica si disputeranno una serie di gare a porte chiuse e sarà una incognita per tutti perché verranno a mancare tutti i punti di riferimento. Tutti noi, inoltre, veniamo da un mese in cui non si è giocato, che chiaramente ha comportato un abbassamento di tensione, concentrazione e adrenalina. Mancando le partite settimanali, inoltre, viene a mancare il senso di confronto, per mezzo del quale si può capire in cosa e dove è necessario migliorare o in quali aspetti si deve cambiare qualcosa” ha spiegato il coach dei canturini.

“Dovremo comunque riuscire a vivere la partita all’interno dei ventotto metri per quindici, cercando di essere concentrati dall’inizio alla fine, riuscendo ad adattarci, anche perché attorno a noi ci saranno solo seggiolini vuoti. Se questo è vero, sappiamo anche però che dall’esterno il supporto non verrà a mancare: cuore, passione e spinta dagli “Eagles” e da parte di tutti i tifosi canturini non mancheranno. Tutto quello che di solito viviamo all’interno del PalaDesio lo avvertiremo comunque, anche se proveniente dall’esterno. Ovviamente, ci spiace molto che i nostri tifosi non potranno condividere con noi le emozioni di una tripla, di un rimbalzo o di una giocata. Tuttavia, la loro carica dall’esterno dovrà essere un supporto mentale e uno stimolo prima e durante la partita” ha concluso.

Ultima nota sulla parte finale del campionato: “Entriamo in un vortice di 12 gare che concluderanno il campionato, peraltro congestionate in pochissimo tempo e in una situazione particolare. Dovremo quindi essere bravi a saperle vivere nel modo giusto, facendo uno step in avanti e dando un senso a questo finale di campionato”.