Pallacanestro Cantù: tutto pronto per il raduno

La preparazione dell’Acqua S.Bernardo Cantù alla stagione 2023/24 prenderà ufficialmente il via nella mattinata di oggi, venerdì 18 agosto, con il raduno ufficiale della squadra. I giocatori sosteranno subito una doppia sessione di allenamento agli ordini di coach Meo Sacchetti e del preparatore atletico Luciano D’Ancicco.

In attesa di Solomon Young, che arriverà in Italia nel pomeriggio di oggi per poi aggregarsi al resto del gruppo di cui fanno già parte gli altri due giocatori in arrivo dagli Stati Uniti, Christian Burns e Anthony Hickey, sbarcati entrambi a Malpensa nella giornata ieri, giovedì 17 agosto, per dirigersi, insieme al resto della squadra, alle visite mediche di rito sostenute presso il centro LUDIS – Medicina dello Sport del dottor Federico Casamassima, responsabile medico del club. Le visite propedeutiche all’inizio dell’attività sono state quindi completate dall’intero gruppo squadra. Il resto delle visite mediche saranno completate nei prossimi giorni. Quindi pronti per iniziare la preparazione pre-campionato per avvicinarsi gradualmente al campionato Serie A2 Old Wild West 2023/24.