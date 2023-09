Pallacanestro Cantù: ufficiale la promozione di Costacurta a primo assistente allenatore

Dopo l'esonero di coach Meo Sacchetti e la promozione di Devis Cagnardi a capo allenatore la Pallacanestro Cantù doveva trovare la quadra nello staff tecnico per inserire una nuova figura che potesse affiancare il nuovo allenatore come primo assistente.

Un ruolo che, a causa del mancato possesso del tesserino nazionale, non poteva assumere Tommaso Sacchetti, figlio del coach appena esonerato ma che rimarrà comunque nel team per l'ottimo lavoro fatto fino ad ora. Così il nuovo primo assistente allenatore biancoblù sarà Mattia Costacurta, già capo allenatore dell’U19 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù e del Team ABC Gorla, portato lo scorso anno alla promozione in serie C Gold. Oltre al ruolo di primo assistete dell’Acqua S.Bernardo, Costacurta rimarrà anche head coach della formazione U17 del PGC.

Le parole di coach Costacurta

“Ringrazio la società per aver pensato a me e avermi dato la possibilità di entrare nello staff della prima squadra e il PGC per aver contribuito fortemente a questo – commenta coach Mattia Costacurta – Sono entusiasta e contentissimo di poter fare tutto questo nella società in cui sono cresciuto. Per uno di Cantù poter aver questa opportunità è un onore e un ulteriore stimolo, che mi dà grande carica per iniziare questa avventura”.

Il commento di coach Cagnardi

“Con l’ingresso di Coach Costacurta nello staff abbiamo definito quello che sarà il gruppo di lavoro che, assieme a Luciano D’Ancicco e Tommaso Sacchetti, dedicherà energie e competenze a squadra e società – commenta il capo allenatore Devis Cagnardi – Abbiamo trovato in Mattia una forte motivazione e le giuste caratteristiche per potersi inserire al meglio nello staff. Il suo background costruito negli anni al PGC è una garanzia e siamo molto felici che anche per lui questo sia il proseguimento di un cammino iniziato nelle nostre giovanili e arrivato fino alla prima squadra”.

Una collaborazione proficua

La Pallacanestro Cantù ha voluto ringraziare Antonio Munafò e il Progetto Giovani Cantù per l’ennesima dimostrazione di grande collaborazione, manifestata anche in questa occasione.