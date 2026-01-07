Pallacanestro Cantù: ufficiale l’arrivo di un nuovo playmaker

"Aggiungiamo un giocatore di personalità, che ha già giocato in squadre e campionati importanti in Europa", ha detto coach Nicola Brienza

Ufficiale: l’Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica di aver ingaggiato Christopher Xavier Chiozza. Nato a Memphis, Tennessee, il 21 novembre 1995, è un playmaker di 180 cm e 76 kg. Regista puro, è in grado di dare ritmo all’attacco con i suoi passaggi e una spiccata rapidità, ma anche di trovare il canestro in prima persona grazie a un tiro estremamente affidabile.

La carriera del giocatore

Al termine di una proficua carriera universitaria con i Florida Gators, si dichiara eleggibile per il Draft NBA 2018. Pur non venendo scelto, viene messo sotto contratto dai Washington Wizards, che lo girano alla propria affiliata in G-League. Le buone prestazioni attirano l’attenzione degli Houston Rockets, con cui riesce a esordire in NBA. Anche nella successiva stagione alterna presenze nelle due principali leghe americane, disputando 28 gare ufficiali con le maglie dei Brooklyn Nets e dei Washington Wizards. Nell’annata 2020-21 è parte del roster dei Golden State Warriors che vincono il titolo NBA. Dopo aver iniziato la stagione successiva in G-League con i Long Island Nets, ad aprile sceglie di spostarsi a Murcia. Nel suo esordio nel campionato spagnolo viaggia a una media di 9.9 punti e 5.4 assist. Viene così ingaggiato in estate dal Baskonia, con cui disputa anche l’Eurolega. Per l’annata 2024-25 si sposta in Turchia al Manisa Basket, segnando 8.5 punti e distribuendo 5.9 assist per partita, mantenendo medie simili anche in Basketball Champions League. Rimane in Turchia anche in questa stagione, iniziata al Pinar Karsiyaka.

Chiozza può vantare anche due presenze ufficiali con la nazionale USA durante le qualificazioni ai Mondiali 2023.

Il coach: “Ha personalità”

Nicola Brienza (coach): “Aggiungiamo un giocatore di personalità, che ha già giocato in squadre e campionati importanti in Europa. È un playmaker solido e con delle doti di leadership che ci potranno dare una grossa mano. Ringrazio il Club per l’ulteriore sforzo fatto. Siamo convinti che questo inserimento possa aiutarci a invertire l’inerzia negativa dei risultati dell’ultimo periodo”.

Santoro: “Porterà talento”

Alessandro Santoro (GM): “Seguo Chris Chiozza dal 2020. In quel periodo si muoveva su livelli più elevati rispetto al campionato italiano ed era alla ricerca di squadre impegnate anche nelle coppe. Oggi si trova in una fase della carriera in cui ha bisogno di spazio e continuità per tornare a esprimersi da giocatore di alto livello, e questa opportunità si è concretizzata. Porterà alla nostra squadra talento, playmaking di grande qualità e una spiccata personalità: caratteristiche fondamentali per affrontare al meglio il delicato momento che stiamo attraversando”.