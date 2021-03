Pallacanestro Cantù ultima da sola, ora ha un mese per risalire

Pallacanestro Cantù il 24° turno si è chiuso con il successo di Reggio Emilia nel posticipo.

Pallacanestro Cantù dal 3 aprile al 2 maggio sei gare cruciali e alcuni scontri diretti per la squadra brianzola

Dopo il 24° turno stagionale la Pallacanestro Cantù si ritrova all’ultimo posto da sola del massimo campionato di serie A1 maschile. I successi di Varese prima e quello di ieri sera nel posticipo di Reggio Emilia contro Pesaro hanno lasciato la squadra di coach Piero Bucchi da sola a quota 14 punti da dove deve lanciare la risalita. Una scalata che l’Acqua San Bernardo dovrà compiere nelle ultime sei partite di questa travagliata regular season. Un mese intenso e ricco di impegni che si apriranno sabato 3 aprile con la prima di due gare casalinghe quella con Brindisi per il 25° turno a cui seguirà domenica 11 lo scontro diretto con Trento per il 26° turno. Quindi il cammino brianzolo farà tappa per la 27esima giornata a Brescia mercoledì 14 quindi domenica 18 sfida cruciale a Desio contro Reggio Emilia per il 28° turno a cui seguirà domenica 25 un’altra trasferta delicata a Bologna in casa della Fortitudo per la 29esima tornata. Quindi la stagione regolare si chiuderà il 2 maggio a Desio dove la squadra di coach Piero Bucchi ospiterà la Dinamo Sassari di coach Pozzecco.

Programma del 24° turno stagionale

Sabato 27 marzo alle 20 Sassari-Cremona 95-84; domenica 28 ore 12 Brescia-Brindisi 68-74; ore 17.30 Venezia-Milano 69-63; ore 18 Varese-Trento 88-70; ore 19 Treviso-Trieste 95-76; ore 20.45 Virtus Bologna-Fortitudo Bologna 81-73; oggi lunedì 29 ore 20.30 Reggio Emilia-Pesaro 91-79. Riposa Cantù.

Classifica aggiornata serie A1

Olimpia Milano 36; Brindisi, Virtus Bologna 32; Sassari, Venezia 28; Treviso 24; Trieste 22; Pesaro, Brescia 18; Cremona, Fortitudo Bologna, Trento, Varese, Reggio Emilia 16; Acqua San Bernardo Cantù 14.

Programma del 25° turno stagionale

Sabato 3 aprile ore 16.30 Trento-Venezia; ore 17 Cantù-Brindisi; ore 17.30 Pesaro -Treviso; ore 18 Cremona-Reggio Emilia; ore 19 Fortitudo Bologna-Brescia; ore 20.45 Sassari-Virtus Bologna; lunedì 5 aprile Milano-Varese. Riposa Trieste.